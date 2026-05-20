¿La única idea de Leonardo Viotti y su equipo es seguir aumentando impuestos a los rafaelinos?

Hay gobiernos que llegan al poder con ideas, planificación y capacidad de gestión. Y después están los que, ante cada problema, recurren siempre a la misma receta: meterle la mano en el bolsillo a la gente.

La gestión de Leonardo Viotti parece encajar perfectamente en este último modelo.

Porque cada vez que la Municipalidad de Rafaela muestra desequilibrios financieros, déficit o incapacidad para ordenar gastos, automáticamente aparece la misma solución mágica: aumento de tasas, aumento de impuestos, aumento de derechos y más presión tributaria.

Y la pregunta ya empieza a ser inevitable: ¿no se les cae una sola idea distinta?

La ciudad atraviesa problemas estructurales gravísimos.

Calles destruidas.

Desagües insuficientes.

Inseguridad vial creciente.

Servicios cada vez más deficientes.

Obras que no aparecen.

Y una estructura municipal que se volvió más pesada, más cara y mucho menos eficiente.

Sin embargo, frente a semejante panorama, el Ejecutivo vuelve a analizar aumentos en prácticamente todo: Tasa de Inmuebles, DReI, ZEC, derechos de cementerio, trámites automotores y vaya a saber cuántas cosas más.

Como si los vecinos fueran una caja automática de donde sacar plata infinitamente.

Lo más increíble es que esto ocurre después de una gestión que ya aumentó la presión tributaria de manera brutal.

Los números son escandalosos.

La Unidad de Cuenta Municipal se disparó más de un 415%.

La Tasa Municipal más de un 553%.

Las multas más de un 663%.

Y aun así, el municipio terminó con déficit.

Entonces queda claro que el problema no es cuánto entra.

El problema es cómo se administra.

Porque si una Municipalidad recauda muchísimo más que antes, pero la ciudad sigue funcionando peor, alguien debería empezar a hacerse cargo de la impericia administrativa.

Y ahí aparece otro dato preocupante: el crecimiento del gasto político y del gasto en personal.

Más empleados.

Más estructura.

Más cargos.

Pero menos respuestas para los vecinos.

Ese parece ser el verdadero modelo de gestión.

Mientras tanto, los rafaelinos hacen malabares para llegar a fin de mes, pagan servicios cada vez más caros y encima deben escuchar que el municipio necesita seguir aplicando aumentos porque las cuentas no cierran.

No.

Las cuentas no cierran porque se administra mal.

Y porque resulta mucho más fácil aplicar un aumento que sentarse seriamente a discutir eficiencia, reducción del gasto improductivo y prioridades de gestión.

Lo que ocurre en Rafaela empieza a generar un cansancio social evidente.

Porque el contribuyente siente que siempre paga más, pero jamás recibe algo acorde a semejante esfuerzo económico.

Y eso es peligrosísimo para cualquier gobierno.

Sobre todo para uno que llegó prometiendo modernización, eficiencia y una nueva forma de administrar.

Por ahora, lo único verdaderamente moderno que parece haber aprendido esta gestión es cómo recaudar cada vez más.

Gobernar, evidentemente, es otra cosa.