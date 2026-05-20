María Paz Caruso exige explicaciones por la ZEC y denuncia que Viotti sigue escondiendo información

La concejal María Paz Caruso volvió a poner el foco sobre uno de los sistemas más cuestionados por muchos vecinos de Rafaela: la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Y lo hizo con una pregunta tan simple como incómoda para la gestión de Leonardo Viotti: ¿por qué el Municipio sigue sin entregar información pública que el Concejo viene reclamando desde hace casi un año?

Los concejales del Bloque PJ decidieron dar nuevamente despacho a un pedido de informes luego de advertir que el Departamento Ejecutivo todavía no respondió la Minuta aprobada en agosto de 2025, donde se solicitaban datos técnicos, económicos y estadísticos vinculados al funcionamiento del sistema.

Y aquí aparece lo verdaderamente grave.

No se está pidiendo información secreta ni documentación compleja de conseguir.

Se está reclamando algo básico en cualquier administración seria: transparencia.

Pero en la Municipalidad de Viotti parecería que los datos públicos molestan.

“La ZEC es un servicio pero también una herramienta que permite generar información y debe tener como objetivo ordenar el tránsito. Para legislar sobre los costos o el tamaño de la mancha ZEC debemos contar con datos, y actualmente no los tenemos”, sostuvo María Paz Caruso.

La edil fue clara al remarcar que resulta “llamativo” que el Ejecutivo aún no haya brindado respuestas sobre cuestiones que el Municipio tiene al alcance de la mano todos los días.

Y cuesta no coincidir.

Porque si el sistema funciona correctamente, si la recaudación es transparente y si las decisiones se toman con criterios técnicos, entonces no debería existir ningún problema en mostrar los números.

Sin embargo, pasa el tiempo y las respuestas no aparecen.

El nuevo pedido impulsado por el bloque peronista solicita información actualizada hasta abril de 2026 e incluye detalles sobre valores de la ZEC, recaudación mensual, cantidad promedio de movimientos diarios, convenio vigente con la UTN y evolución de ingresos y egresos del fondo de infraestructura.

También se pide conocer si el Municipio analiza modificar el sistema de control vehicular o ampliar la denominada “mancha ZEC” hacia otros sectores de la ciudad.

Y aquí surge otro interrogante importante.

¿Cómo pretende el Ejecutivo discutir ampliaciones, costos o modificaciones de la ZEC si ni siquiera brinda información básica al Concejo Municipal?

Porque el problema ya no parece ser solamente administrativo.

Empieza a transformarse en político.

Y hasta institucional.

El Concejo tiene la obligación de legislar y controlar. Pero para hacerlo necesita información. Si el Ejecutivo retacea datos o directamente ignora pedidos formales aprobados por el cuerpo legislativo, el mensaje que se transmite es preocupante.

Más aún cuando la ZEC no solo impacta sobre el tránsito, sino también sobre la actividad comercial y la dinámica urbana del centro rafaelino.

“Sin datos objetivos y estadísticas actualizadas resulta muy difícil debatir y proyectar herramientas de ordenamiento urbano con seriedad”, concluyó Caruso.

La frase deja expuesta una realidad incómoda para el gobierno municipal: cada vez son más los temas donde la gestión de Viotti parece manejarse con improvisación, hermetismo y poca voluntad de explicar qué hace con los recursos y las herramientas públicas.

Y cuando un gobierno empieza a esconder información, inevitablemente aparecen las sospechas.