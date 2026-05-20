Pullaro avanza con un plan para refinanciar deudas de estatales y podría incluir a empleados municipales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, avanza en un esquema de refinanciación de deudas destinado a trabajadores estatales, en medio de una fuerte preocupación por el crecimiento de la morosidad y el deterioro del poder adquisitivo. La iniciativa, que ya comenzó a implementarse parcialmente a través del denominado “Plan de Protección de los Ingresos”, podría extenderse también a empleados municipales y comunales de distintas localidades de la provincia.

En la Casa Gris reconocen que el nivel de endeudamiento de los trabajadores se transformó en un problema serio. Según datos oficiales difundidos por el propio gobierno santafesino, el 33% de los empleados públicos tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo y unos 12 mil agentes superan el límite del 25% de afectación salarial.

El programa impulsado por la gestión de Pullaro busca justamente evitar que los salarios queden absorbidos por descuentos financieros. El esquema contempla refinanciaciones, consolidación de deudas, ampliación de plazos y nuevas líneas crediticias con condiciones más accesibles. Incluso se analiza permitir períodos de gracia y tasas reducidas para aliviar la situación de miles de familias santafesinas.

Aunque todavía no trascendieron todos los detalles de una eventual ampliación hacia municipios y comunas, distintas fuentes provinciales aseguran que la posibilidad está en estudio y que podría haber definiciones concretas en las próximas semanas.

El problema de fondo es claro: la combinación entre inflación acumulada, caída del consumo, tarifas más altas y salarios que perdieron capacidad de compra terminó empujando a muchos trabajadores al sobreendeudamiento.

Por eso el gobierno provincial decidió intervenir.

La medida no alcanza solamente a estatales provinciales. El plan santafesino también contempla trabajadores privados, jubilados y autónomos, una señal de que la administración de Pullaro entiende que la crisis financiera familiar dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en un problema social de gran escala.

En paralelo, el Ejecutivo provincial fijó nuevos límites para los descuentos automáticos sobre salarios, intentando impedir que los haberes queden prácticamente consumidos por créditos y obligaciones financieras.

Sin embargo, no todos respaldan la iniciativa.

Desde algunos sectores gremiales advirtieron que el endeudamiento no responde solamente a una mala administración personal de los trabajadores, sino también al deterioro salarial acumulado durante los últimos años.

Más allá de las críticas, lo cierto es que el gobierno santafesino parece decidido a avanzar.

Y detrás de la medida también aparece una lectura política.

Pullaro busca mostrarse como un gobernador activo frente a una problemática que golpea de lleno a la clase media trabajadora y a los empleados públicos, sectores históricamente sensibles dentro de la estructura social santafesina.

En ese marco, la posibilidad de extender el esquema hacia trabajadores municipales podría transformarse en una herramienta clave para contener una situación financiera que en muchas ciudades ya empieza a ser preocupante.