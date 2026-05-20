Bullrich redobla la presión y evalúa adelantar su declaración jurada en medio de la interna libertaria

La tensión dentro del oficialismo suma un nuevo capítulo. En línea con el reclamo que hizo días atrás contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, analiza adelantar la presentación de su declaración jurada patrimonial antes del plazo legal previsto para julio.

La posibilidad comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y, según trascendió, la dirigente sigue de cerca el tema junto a su contadora. Aunque todavía no hay una decisión definitiva, en su entorno consideran que el gesto serviría para profundizar la presión política sobre el funcionario, quien había prometido acelerar la exposición de su patrimonio tras quedar en el centro de las críticas internas.

Hace dos semanas, luego de que el presidente Javier Milei buscara bajar el tono del conflicto desatado por los cuestionamientos de Bullrich, Adorni se comprometió públicamente a brindar detalles de su situación patrimonial. Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que trabaja en la documentación y que podría presentarla durante los primeros días de junio.

Sin embargo, el eventual adelantamiento de Bullrich no cayó bien en algunos sectores del Gobierno. Cerca de la Casa Rosada interpretan la movida como una nueva señal de confrontación dentro de una administración atravesada por disputas internas y diferencias cada vez más visibles entre distintos sectores libertarios.

El malestar refleja también la creciente distancia entre la senadora y el funcionario, respaldado en reiteradas oportunidades por Karina Milei y el propio Presidente. En paralelo, el escenario interno se volvió todavía más complejo tras el enfrentamiento entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, disputa que expuso nuevas fracturas dentro del espacio oficialista.

En ese contexto, Adorni logró recuperar algo de aire político luego de días marcados por tensión, especialmente tras las novedades en la causa vinculada a las refacciones de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. El expediente volvió a tomar impulso a partir de la declaración del contratista Mariano Tabar, quien participó de las obras.

A pesar del cruce público, desde el entorno de Bullrich aseguran que la dirigente no tiene intención de seguir escalando el conflicto. “Ya dejó clara su postura”, deslizaron cerca de la legisladora, donde consideran que ahora será necesario esperar la respuesta del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, el Gobierno prepara una serie de reuniones clave para intentar ordenar la interna y recuperar iniciativa política. El próximo 25 de mayo, luego del Te Deum, está previsto un encuentro de Gabinete, mientras que al día siguiente volverá a reunirse la mesa política del oficialismo, donde coincidirán nuevamente varios de los protagonistas de las últimas disputas.

Será el primer cara a cara luego de que Santiago Caputo apuntara contra el entorno de los Menem por supuestamente manejar una cuenta anónima en redes sociales dedicada a cuestionar decisiones del Gobierno. Además, coincidirá con el inicio del plazo informal que el propio Adorni se fijó para presentar su declaración jurada y buscar cerrar una polémica que sigue generando ruido puertas adentro del poder.