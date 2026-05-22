El Gobierno avanza con el recorte de subsidios al gas y más de 3,4 millones de hogares perderán beneficios

La reforma reducirá significativamente el alcance del Régimen de Zona Fría

Más de 3,4 millones de hogares perderán subsidios al gas

Las facturas podrían aumentar entre 30% y 55%, e incluso más en algunos casos

El beneficio quedará focalizado en Patagonia, Malargüe y la Puna

Las zonas ampliadas deberán cumplir requisitos socioeconómicos para mantener descuentos

El Gobierno busca ahorrar más de $272.000 millones y reducir el déficit fiscal

La Cámara de Diputados dio un paso clave en la reforma del Régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno de Javier Milei, una medida que reducirá de manera significativa el alcance de los subsidios al gas natural y que impactará sobre millones de usuarios en todo el país justo antes del invierno. El nuevo esquema apunta a desarmar buena parte de la ampliación aprobada en 2021 y volver al sistema original enfocado principalmente en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas orientadas a disminuir el gasto público, reducir subsidios energéticos y profundizar el ajuste fiscal. Según estimaciones oficiales, el rediseño permitirá un ahorro cercano a los $272.099 millones y dejará fuera del régimen a más de 3,4 millones de hogares que hasta ahora accedían a descuentos del 30% y 50% en sus facturas.

El cambio tendrá consecuencias directas sobre el bolsillo de los usuarios. De acuerdo con proyecciones oficiales y privadas, quienes pierdan el beneficio comenzarán a recibir boletas con incrementos de entre 30% y 55%, aunque en algunos casos las subas podrían acercarse al 100%. El impacto será especialmente fuerte en ciudades incorporadas durante la ampliación del régimen realizada hace cuatro años.

La reforma modifica el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y redefine el criterio de acceso a los beneficios. El nuevo esquema mantendrá las bonificaciones históricas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En esas regiones continuará vigente el subsidio sobre el gas natural y el gas propano por redes.

Sin embargo, en las zonas incorporadas en 2021 ya no alcanzará con residir en una región considerada fría. Los hogares deberán además cumplir requisitos socioeconómicos para acceder al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), diseñado para concentrar la ayuda en sectores vulnerables.

Entre las provincias más afectadas aparecen Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Salta y La Pampa, además de departamentos específicos de Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán. El Gobierno considera que muchas de esas regiones fueron incluidas bajo criterios políticos y no climáticos.

El secretario de Energía y Minería, Daniel González, cuestionó duramente el sistema actual y sostuvo que existen zonas consideradas frías que en realidad poseen características templadas. Según explicó, el objetivo es volver a un esquema “más racional” y subsidiar únicamente el consumo efectivo de gas, dejando afuera impuestos y cargos fijos que hasta ahora también recibían compensaciones.

Uno de los puntos centrales de la reforma es justamente el cambio en la forma de calcular el subsidio. A partir de ahora, la ayuda estatal se aplicará solamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre el total de la factura. Eso implica que incluso quienes mantengan beneficios recibirán descuentos menores que los actuales.

Las estimaciones privadas reflejan la magnitud del impacto. Un informe elaborado por el IERAL-Fundación Mediterránea proyectó que una familia tipo de Bahía Blanca que hoy abona alrededor de $19.945 podría pasar a pagar casi $39.890 mensuales si pierde el subsidio. El estudio también advirtió que incluso los usuarios que continúen dentro del régimen sufrirán aumentos importantes.

El Gobierno argumenta que la ampliación del sistema generó fuertes distorsiones financieras y subsidios cruzados entre jurisdicciones. Actualmente, el fondo se financia mediante un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país, pero el Ejecutivo sostiene que esos recursos dejaron de ser suficientes y provocaron desequilibrios en toda la cadena energética.

Mientras la administración nacional apuesta a acelerar la reducción del déficit fiscal, provincias, municipios y asociaciones de consumidores ya comenzaron a anticipar cuestionamientos por el impacto social que tendrá la medida en plena temporada invernal. El nuevo mapa energético abre así un escenario de tensión política y económica en momentos en que las tarifas vuelven a ocupar el centro de la discusión pública.