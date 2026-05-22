Tailhade denunció que Cristina Kirchner enfrenta una prisión domiciliaria “más dura” que condenados por narcotráfico y lesa humanidad

Rodolfo Tailhade afirmó que Cristina Kirchner tiene las condiciones de prisión domiciliaria más restrictivas del país

El relevamiento fue impulsado por representantes peronistas en el Consejo de la Magistratura

El informe recopiló datos generales sobre arrestos domiciliarios en todo el territorio nacional

El diputado comparó la situación de la ex vicepresidenta con condenados por narcotráfico y lesa humanidad

Tailhade sostuvo que las restricciones buscan limitar la actividad política de Cristina Kirchner

El debate volvió a exponer la tensión entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial

El diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner cumple una prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las aplicadas a personas condenadas por narcotráfico y delitos de lesa humanidad. El legislador sostuvo que un relevamiento impulsado por representantes del peronismo en el Consejo de la Magistratura permitió detectar diferencias que, según su visión, evidencian un trato judicial excepcional hacia la exmandataria.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial en la que Tailhade defendió la situación de la ex vicepresidenta y cuestionó las limitaciones que pesan sobre su régimen de detención domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. Según explicó, el estudio impulsado por el peronismo buscó reunir información oficial sobre cómo se aplican las prisiones domiciliarias en distintos tribunales del país y comparar esos parámetros con las condiciones impuestas a Cristina Kirchner.

De acuerdo con el diputado, la iniciativa fue promovida por los cinco representantes vinculados al peronismo dentro del Consejo de la Magistratura: dos senadores, dos diputados y un abogado. El objetivo consistió en obtener datos generales sobre restricciones, controles y modalidades de cumplimiento de arrestos domiciliarios, especialmente en expedientes relacionados con narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.

Tailhade señaló que el informe no contiene nombres propios ni casos individuales, sino que recopila información estadística y criterios generales aplicados por distintos juzgados federales y tribunales del país. A partir de esos datos, afirmó que las condiciones impuestas a Cristina Kirchner aparecen como las más severas dentro de los regímenes de detención domiciliaria actualmente vigentes en Argentina.

“La conclusión absolutamente indiscutible es que Cristina Kirchner tiene las peores condiciones de detención de todos los que cumplen prisión domiciliaria en nuestro país”, sostuvo el legislador, quien además remarcó que incluso personas condenadas por delitos considerados de extrema gravedad cuentan con regímenes más flexibles.

Uno de los puntos que más cuestionó el diputado fue el sistema de restricciones vinculado a las visitas y al contacto político de la ex mandataria. Según planteó, las limitaciones no responden únicamente a cuestiones judiciales o de seguridad, sino que tendrían como objetivo reducir la actividad política de la expresidenta y limitar su capacidad de articulación dentro del peronismo.

A través de sus redes sociales, Tailhade profundizó sus críticas contra el Poder Judicial y sostuvo que la situación de Cristina Kirchner representa un caso de persecución política. En ese contexto, aseguró que existen narcotraficantes y represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arrestos domiciliarios bajo condiciones considerablemente más laxas que las establecidas para la exvicepresidenta.

“El Poder Judicial solo busca que Cristina no haga política, que no pueda reunirse con compañeros y que no participe en el diseño del retorno del peronismo al Gobierno”, escribió el legislador al difundir los resultados del relevamiento impulsado por el espacio kirchnerista.

Las declaraciones vuelven a colocar en el centro de la escena la tensión entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial, una confrontación que se profundizó tras la condena en la causa Vialidad. Desde Unión por la Patria sostienen que existe una utilización política de las decisiones judiciales contra la exmandataria, mientras que desde otros sectores rechazan esas acusaciones y defienden la actuación de los tribunales.

En paralelo, el debate sobre las condiciones de detención domiciliaria volvió a abrir una discusión más amplia sobre los criterios utilizados por la Justicia para conceder beneficios, fijar restricciones y controlar el cumplimiento de las condenas fuera de establecimientos penitenciarios.