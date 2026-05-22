La confianza del consumidor mostró una leve recuperación en mayo, pero sigue muy por debajo del año pasado

El índice de confianza del consumidor subió 1,3% en mayo tras tres caídas consecutivas

La comparación interanual mostró una fuerte baja de 11,8%

La mejora mensual se concentró principalmente en la Ciudad de Buenos Aires

Los hogares de menores ingresos registraron el mayor repunte mensual

La percepción sobre la situación macroeconómica mejoró, pero cayó la evaluación personal

El Gobierno mantiene estabilidad económica, aunque persiste el deterioro social y del consumo

El índice de confianza del consumidor registró en mayo una moderada recuperación luego de tres meses consecutivos de fuertes caídas, en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, pese al leve repunte mensual, los indicadores continúan reflejando un deterioro importante en la percepción social respecto del escenario económico y de la situación cotidiana de los hogares.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, mostró en mayo un incremento de 1,3% respecto de abril, cortando así una racha negativa de tres meses. Aun así, la comparación interanual evidencia una caída significativa: el indicador se ubicó 11,8% por debajo del nivel registrado en mayo de 2025.

El relevamiento, considerado uno de los termómetros más observados por analistas económicos y sectores empresariales para medir el humor social, expuso una realidad heterogénea. La mejora mensual se concentró principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en los sectores de menores ingresos, mientras que en otros segmentos el panorama continuó mostrando señales de debilidad.

Según el informe, el pico de confianza durante la actual gestión nacional se registró en enero de 2025, cuando el índice alcanzó los 47,38 puntos. Desde entonces, el ICC acumuló una caída de más del 15%. No obstante, el estudio también remarcó que el indicador todavía se encuentra por encima del piso registrado en enero de 2024, luego de las primeras medidas económicas aplicadas por el Gobierno, cuando había descendido a 35,60 puntos.

La Ciudad de Buenos Aires fue la región donde se verificó la mejora más marcada. Allí, el índice avanzó 6,42% en términos mensuales. En el Gran Buenos Aires el aumento fue mucho más moderado, con una suba de apenas 0,48%, mientras que en el Interior del país el crecimiento llegó solamente al 0,10%.

Pese a esas diferencias, el Interior continúa exhibiendo el nivel de confianza más alto del país, con 45,39 puntos. En contrapartida, el Gran Buenos Aires mantiene el indicador más bajo, con 37 puntos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires quedó ubicada en un punto intermedio.

La evolución también mostró contrastes cuando se analizó por nivel de ingresos. Los hogares de menores recursos registraron una mejora mensual de 6,86%, aunque todavía permanecen más de 12% por debajo de los niveles observados hace un año. En cambio, entre los sectores de ingresos altos el índice retrocedió 1,68% durante mayo y mostró una caída interanual superior al 10%.

Uno de los aspectos más relevantes del informe fue la diferencia entre la percepción macroeconómica y la situación cotidiana de las familias. La evaluación sobre la Situación Macroeconómica fue el componente que más mejoró en el mes, con un incremento de 4,46%, reflejando cierta expectativa positiva vinculada a la desaceleración inflacionaria y al ordenamiento fiscal.

Sin embargo, la percepción sobre la Situación Personal volvió a deteriorarse. Ese componente cayó 2,18% respecto de abril y quedó casi 17% por debajo de los niveles registrados un año atrás. El dato expone que, aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran mayor estabilidad, gran parte de los hogares todavía no percibe mejoras concretas en sus ingresos o en su poder adquisitivo.

El informe también mostró un incremento de 1,94% en las Expectativas Futuras, mientras que las Condiciones Presentes avanzaron apenas 0,24%. De todos modos, ambos indicadores continúan en terreno negativo frente a la comparación interanual.

Los números reflejan así un escenario de transición económica en el que la estabilización de algunas variables convive con un fuerte desgaste social producto de la caída del consumo, la pérdida de ingresos y el impacto acumulado del ajuste. El leve rebote de mayo aparece como una señal moderadamente positiva para el Gobierno, aunque todavía insuficiente para revertir el deterioro de la confianza registrado en el último año.