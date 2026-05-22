Escala la pelea entre Nación y la Provincia de Buenos Aires por la salud: acusan a IOMA de deber más de $9.000 millones al Garrahan

El Gobierno nacional acusó a IOMA de mantener una deuda millonaria con el Hospital Garrahan

La Provincia rechazó las acusaciones y denunció un fuerte ajuste en salud pública

Nicolás Kreplak cuestionó el uso político de hospitales y pacientes en campañas oficiales

La Nación aseguró que Buenos Aires debe más de $9.151 millones por prestaciones médicas

El conflicto se profundizó con cruces públicos entre funcionarios en redes sociales

La pelea expone la tensión entre Nación y Provincia por el financiamiento sanitario

El enfrentamiento político entre el gobierno nacional de Javier Milei y la administración bonaerense de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo de alta tensión, esta vez centrado en el financiamiento del sistema sanitario y en una presunta deuda millonaria de IOMA con el Hospital Garrahan. La discusión escaló rápidamente en redes sociales y derivó en un duro intercambio entre funcionarios nacionales y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

La polémica comenzó luego de que Kreplak cuestionara una campaña oficial del Gobierno nacional vinculada a la inversión en salud pública. El funcionario bonaerense acusó a la administración libertaria de utilizar hospitales y pacientes para difundir mensajes políticos mientras avanza con un fuerte ajuste presupuestario.

“Usan las salas de espera de los hospitales, con niños enfermos, para difundir sus mentiras y ocultar el ajuste cruel que están haciendo”, expresó Kreplak en sus redes sociales, en referencia a publicaciones oficiales difundidas desde la Nación.

La respuesta llegó desde la Oficina de Respuesta Oficial, un canal utilizado por el Gobierno nacional para responder críticas opositoras y fijar posición política. Bajo el título “Paguen lo que deben ya”, la cuenta oficial acusó a la provincia de Buenos Aires de mantener una deuda de más de $9.151 millones con el Hospital Garrahan a través de IOMA, la obra social bonaerense.

Según la publicación, la deuda corresponde a prestaciones médicas brindadas a pacientes bonaerenses en el principal hospital pediátrico del país. “Efectivamente, esa es la deuda real que tienen con los chicos con cáncer, ministro”, afirmaron desde el Gobierno nacional, apuntando directamente contra Kreplak y la gestión de Kicillof.

El mensaje oficial también vinculó la discusión presupuestaria con la situación de cientos de pacientes pediátricos que esperan tratamientos, prótesis o intervenciones quirúrgicas. En ese marco, el Gobierno buscó instalar que las dificultades financieras del Garrahan no solo están asociadas al ajuste nacional, sino también a las deudas acumuladas por la Provincia.

Lejos de descomprimir el conflicto, Kreplak respondió con dureza y elevó aún más el tono político del intercambio. “No se gasten. A ustedes les dan agua y tierra, y no saben hacer barro. Y de ustedes tampoco nos vamos a olvidar”, escribió el ministro bonaerense en su cuenta oficial.

El cruce tuvo además un antecedente inmediato. Horas antes, Kreplak ya había criticado otro mensaje difundido por la Nación en el que se sostenía que el Gobierno destina más de $1,8 billones a la salud de los bonaerenses. El funcionario provincial cuestionó la cifra y aseguró que la administración nacional redujo drásticamente los recursos destinados a salud.

“Nos sacaron casi la mitad del presupuesto, sacaron medicamentos, vacunas y tratamientos”, sostuvo el ministro, quien además afirmó que el aporte sanitario nacional representa apenas una porción mínima de los recursos que la provincia transfiere al Estado nacional.

Desde la Oficina de Respuesta Oficial rechazaron esas acusaciones y volvieron a responsabilizar a la gestión bonaerense por la situación financiera de hospitales y centros de salud. En ese sentido, remarcaron que la Provincia también mantiene obligaciones pendientes con hospitales SAMIC y otras instituciones nacionales.

“La plata que ‘sacan de la PBA’ no alcanza porque el gobernador Kicillof, mientras hace actos de campaña política con fondos de los bonaerenses, no paga lo que debe”, retrucaron desde el Gobierno nacional.

La disputa refleja el creciente deterioro de la relación entre la Casa Rosada y la administración bonaerense, en un contexto marcado por el ajuste fiscal, la reducción de transferencias a las provincias y la tensión por el financiamiento de áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.

Mientras tanto, el Hospital Garrahan volvió a quedar en el centro de una pelea política que combina reclamos presupuestarios, acusaciones cruzadas y una creciente disputa por el impacto social del ajuste económico.