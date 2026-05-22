La brecha entre jubilaciones mínimas y máximas se amplía y reaviva la pelea por el sistema previsional

La jubilación máxima ya equivale a 5,7 haberes mínimos

El bono de $70.000 perdió peso frente a la inflación y afecta a los jubilados de menores ingresos

Las jubilaciones altas reciben el impacto pleno de los ajustes por inflación

El Gobierno sostiene que prioriza a quienes realizaron aportes completos

La oposición denuncia un ajuste encubierto sobre los sectores más vulnerables

El sistema previsional volvió a convertirse en un eje central de la disputa política y económica

La evolución del sistema previsional durante la gestión de Javier Milei volvió a quedar en el centro del debate económico y político tras confirmarse un fenómeno que se profundizó en los últimos meses: el ensanchamiento de la distancia entre los jubilados que cobran la mínima y aquellos que perciben los haberes más altos. Con la actualización correspondiente a mayo, la jubilación máxima alcanzará los $2,6 millones y equivaldrá a 5,7 jubilaciones mínimas, una relación que marca la mayor brecha desde el inicio del actual gobierno.

Cuando Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023, la jubilación más alta superaba en 4,4 veces a la mínima. Desde entonces, la diferencia comenzó a ampliarse de manera sostenida como consecuencia de la combinación entre el nuevo esquema de actualización por inflación y el congelamiento del bono extraordinario de $70.000 que perciben los jubilados de menores ingresos.

Ese bono, implementado durante la administración anterior como mecanismo compensatorio frente al deterioro inflacionario, permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. La consecuencia directa fue una fuerte licuación de su peso dentro del ingreso total de los beneficiarios de la mínima. Mientras que hace poco más de un año representaba cerca del 34% del haber total, ahora apenas equivale al 15%.

La dinámica genera un efecto desigual dentro del universo previsional. Aunque todas las jubilaciones se ajustan por inflación pasada, el aumento impacta plenamente sobre quienes cobran haberes medios y altos, mientras que los jubilados de menores ingresos reciben una mejora mucho más limitada debido a que el bono permanece congelado.

En mayo, por ejemplo, el ajuste previsional será de 3,4%, en línea con el IPC de marzo. Sin embargo, para quienes perciben la jubilación mínima el incremento real será inferior, ya que la actualización se aplica solamente sobre el haber “formal”, que pasará a ubicarse en $393.174. Sumado el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $463.174, lo que representa una mejora efectiva cercana al 2,8%.

En cambio, los jubilados que no perciben bono sí recibirán el impacto pleno del ajuste inflacionario. Esa diferencia comenzó a modificar la estructura interna del sistema previsional y revirtió el proceso de “achatamiento de la pirámide” que se había profundizado durante los años de alta inflación y aumentos extraordinarios focalizados en la mínima.

El esquema actual, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, reinstaló el ajuste mensual por inflación, pero mantuvo congelado el bono complementario. Desde el Gobierno sostienen que la política busca corregir distorsiones acumuladas durante años y priorizar a quienes realizaron aportes completos al sistema previsional.

En reiteradas ocasiones, Milei defendió públicamente esa visión y cuestionó las moratorias previsionales implementadas en gobiernos anteriores. Según la postura oficial, el sistema debe enfocarse en los denominados “jubilados reales”, es decir, aquellos que cumplieron con la totalidad de los aportes requeridos por la ANSES.

El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse. Desde la oposición sostienen que el congelamiento del bono implica un ajuste encubierto sobre los jubilados más vulnerables y advierten que la pérdida de poder adquisitivo continúa afectando especialmente a quienes perciben haberes mínimos.

Un informe del economista Nadin Argañaraz reflejó con claridad esa divergencia. Tomando como referencia noviembre de 2023 y ajustando por inflación, el estudio concluyó que los jubilados de la mínima con bono cobraron en abril un 10,3% menos en términos reales que al inicio de la gestión Milei. En contraste, quienes perciben haberes superiores se encuentran hoy un 7,8% por encima del poder adquisitivo que tenían dos años y medio atrás.

La discusión previsional se transformó así en uno de los principales focos de disputa política y económica. Mientras el Gobierno destaca que las jubilaciones comenzaron nuevamente a ganarle a la inflación gracias a la desaceleración de precios, la oposición pone el foco sobre el deterioro persistente de los sectores más vulnerables del sistema.

En paralelo, el gasto previsional volvió a crecer en términos reales y ya representa más del 40% del presupuesto nacional, un dato que mantiene al sistema jubilatorio como una de las piezas centrales del delicado equilibrio fiscal que intenta sostener la administración libertaria.