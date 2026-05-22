El Gobierno busca que los argentinos viajen a Estados Unidos sin visa desde 2027

El Gobierno confirmó gestiones para que argentinos viajen a Estados Unidos sin visa

La administración de Milei busca incorporar al país al programa Visa Waiver

El objetivo oficial es que el sistema comience a funcionar a inicios de 2027

Estados Unidos exige requisitos vinculados a seguridad y control migratorio

Argentina compartió información del programa Tribuna Segura para el Mundial 2026

La Casa Rosada apuesta a fortalecer la relación estratégica con Washington

El gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones con Estados Unidos para incorporar a la Argentina al programa Visa Waiver, el sistema que permite ingresar al país norteamericano sin necesidad de tramitar una visa consular para viajes de turismo o negocios. La confirmación fue realizada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que ya comenzaron las gestiones formales y que el objetivo oficial es que el beneficio pueda entrar en vigencia a comienzos de 2027.

La funcionaria explicó que distintas áreas del Gobierno trabajan de manera coordinada para cumplir con las exigencias impuestas por las autoridades estadounidenses, que incluyen requisitos vinculados a seguridad, control migratorio, intercambio de información y cooperación internacional.

Durante una entrevista televisiva, Monteoliva señaló que el proceso ya se encuentra en marcha y destacó que recientemente visitó la Argentina la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, una funcionaria clave en la supervisión de los programas relacionados con el sistema Visa Waiver.

“Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es solo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos”, sostuvo la ministra al referirse a las negociaciones abiertas entre ambos países.

La eventual incorporación de la Argentina al programa representaría un cambio significativo para miles de viajeros argentinos que cada año deben afrontar largos trámites consulares, entrevistas presenciales y elevados costos para obtener la visa estadounidense. De concretarse, los ciudadanos argentinos podrían ingresar a Estados Unidos por un período de hasta 90 días sin necesidad de gestionar la autorización tradicional.

Actualmente, el Programa de Exención de Visa alcanza a un grupo reducido de países considerados socios estratégicos de Washington y que cumplen estándares específicos en materia de seguridad documental, cooperación judicial y control fronterizo. La Argentina ya integró ese sistema durante la década de 1990, aunque luego fue excluida tras la crisis económica y financiera de 2001.

Monteoliva vinculó el avance de las negociaciones con el fortalecimiento de la relación política entre la administración de Milei y el gobierno estadounidense. Según explicó, autoridades norteamericanas consideran actualmente a la Argentina como un aliado estratégico dentro de la región y valoran especialmente las políticas implementadas en materia de combate contra el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando.

La ministra también destacó la cooperación bilateral en temas de seguridad vinculados a grandes eventos internacionales, particularmente de cara al Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En ese contexto, confirmó que la Argentina ya compartió información vinculada al programa Tribuna Segura, el sistema utilizado para controlar el acceso a espectáculos deportivos y detectar personas con restricciones de admisión. Según detalló, actualmente existen cerca de 21.000 personas registradas con prohibición de ingreso a estadios, a las que se suman otros 13.000 deudores alimentarios morosos incorporados mediante acuerdos con distintas jurisdicciones provinciales.

“En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial”, afirmó Monteoliva al describir el intercambio de información con las autoridades estadounidenses.

El Gobierno considera que este tipo de cooperación fortalece las posibilidades de que la Argentina vuelva a integrar el programa Visa Waiver y mejore su posición internacional en materia de seguridad y control migratorio.

Además de las negociaciones con Estados Unidos, la ministra aseguró que la administración nacional continúa trabajando en otras áreas sensibles vinculadas a la seguridad interior. Entre ellas mencionó la recomposición salarial de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales, así como nuevas medidas destinadas a reforzar los controles dentro del sistema penitenciario.

El eventual regreso de la Argentina al programa de exención de visas aparece como uno de los principales objetivos diplomáticos del Gobierno en su vínculo con Washington. Aunque el proceso todavía se encuentra en etapa de evaluación técnica y política, la Casa Rosada apuesta a consolidar durante los próximos meses una agenda de cooperación que permita concretar el acuerdo antes de 2027.