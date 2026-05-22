Caputo confirmó una prórroga en Ganancias mientras el Gobierno ajusta el plan para blanquear “dólares del colchón”

Luis Caputo se reunió con tributaristas para analizar el régimen de Ganancias Simplificada

El Gobierno busca incentivar el ingreso de “dólares del colchón” al sistema formal

Especialistas plantearon dudas sobre la aplicación práctica de la Ley 27.799

Economía evalúa modificaciones para ampliar la adhesión al régimen

También se confirmó una prórroga de vencimientos hasta fines de julio

Persisten interrogantes sobre controles fiscales y uso de fondos no declarados

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia para incentivar el ingreso de ahorros no declarados al circuito formal y acelerar la adhesión al régimen de Ganancias Simplificada y “Inocencia Fiscal”. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una reunión con reconocidos tributaristas y contadores para analizar las principales dudas técnicas y legales que genera la implementación del nuevo esquema.

El encuentro se realizó este jueves y contó con la participación de especialistas de amplia trayectoria en materia impositiva, entre ellos César Litvin, Sonia Becherman, Miriam Roldán y Alejandro Rosenfeld. También estuvo presente el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez.

La reunión giró principalmente en torno al nuevo régimen impulsado por el Gobierno para simplificar declaraciones juradas y facilitar la incorporación al sistema formal de fondos no declarados, una iniciativa que en la práctica apunta a captar los denominados “dólares debajo del colchón”.

Tras el encuentro, Caputo utilizó sus redes sociales para destacar el clima de consenso alcanzado con los especialistas y anticipó posibles modificaciones al esquema. “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de Inocencia Fiscal”, escribió el ministro.

Además, adelantó que el Gobierno analiza introducir cambios para ampliar la adhesión al régimen. “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”, sostuvo.

Las discusiones técnicas se centraron en una extensa lista de dudas planteadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que elevó una nota formal solicitando aclaraciones sobre distintos aspectos de la Ley 27.799 y su aplicación práctica.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el límite de ingresos de $1.000 millones previsto para acceder al sistema simplificado. Los profesionales reclamaron precisiones sobre múltiples situaciones que podrían alterar el cálculo de ese tope, entre ellas el tratamiento de rentas presuntas, dividendos fictos, diferencias de cambio, operaciones financieras y fondos exteriorizados en blanqueos anteriores.

También surgieron dudas respecto de los bienes heredados, la inclusión de dinero en efectivo recibido por sucesiones y la situación particular de comisionistas o intermediarios que facturan operaciones por cuenta de terceros.

Otro de los ejes del debate estuvo vinculado al funcionamiento práctico de la declaración jurada simplificada prevista para el período fiscal 2025. Los especialistas pidieron aclaraciones sobre la inclusión de rentas exentas, el tratamiento de impuestos cedulares y la posibilidad de adhesión de contribuyentes con situaciones mixtas, como monotributistas que además perciben ingresos como directores de sociedades o trabajadores en relación de dependencia.

Sin embargo, el aspecto que más atención concentró fue el relacionado con la utilización de fondos no declarados y el alcance de los controles fiscales futuros. En particular, los tributaristas consultaron si los llamados “dólares del colchón” deberán necesariamente ingresar primero al sistema financiero formal mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales o cuentas comitentes antes de poder utilizarse para pagos o inversiones.

También se debatió sobre el alcance de las presunciones fiscales previstas por la ley y sobre la posibilidad de que ARCA aplique controles por discrepancias entre movimientos bancarios y declaraciones de ingresos.

Los profesionales además pidieron precisiones sobre qué ocurrirá con inspecciones fiscales ya iniciadas y si la adhesión al régimen simplificado podría neutralizar futuras determinaciones impositivas en caso de no detectarse inconsistencias significativas.

La iniciativa forma parte del intento oficial de ampliar la base tributaria, fomentar la remonetización de la economía y captar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema formal. El Gobierno considera que la combinación de estabilidad cambiaria, menor inflación y alivio impositivo puede incentivar a muchos contribuyentes a regularizar fondos no declarados.

No obstante, el éxito del esquema dependerá en gran medida de la claridad jurídica y técnica de las normas, un aspecto que precisamente quedó expuesto en la reunión mantenida entre Economía y los especialistas tributarios.