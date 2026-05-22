D’Elía lanzó durísimas críticas contra Cristina y Máximo Kirchner y agitó la interna del peronismo

Luis D’Elía cuestionó duramente la posible candidatura presidencial de Máximo Kirchner

El dirigente social lanzó fuertes críticas contra Cristina Kirchner y la conducción del kirchnerismo

D’Elía aseguró que Máximo Kirchner no tiene trayectoria política propia

Las declaraciones se produjeron en medio de la interna peronista rumbo a 2027

El referente social también realizó acusaciones personales contra el diputado nacional

La polémica profundizó la tensión dentro del universo kirchnerista

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo de máxima tensión luego de las explosivas declaraciones del dirigente social Luis D'Elía, quien apuntó con extrema dureza contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. En medio de la discusión sobre el futuro del kirchnerismo y la reorganización del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, D’Elía cuestionó la posibilidad de que el líder de La Cámpora sea impulsado como candidato presidencial y lanzó acusaciones personales que profundizaron el clima de confrontación dentro del espacio.

Las declaraciones fueron realizadas durante su programa radial en AM 770, donde el referente social criticó abiertamente la conducción política del kirchnerismo y puso en duda la capacidad de Cristina Kirchner para definir el futuro electoral del espacio.

“Esta concepción que tiene Máximo Kirchner de creer que es el heredero natural del kirchnerismo es un acto de torpeza política, una tremenda estupidez”, afirmó D’Elía, quien además cuestionó la posibilidad de que la expresidenta impulse a su hijo como candidato presidencial. “Cristina lo quiere de candidato a presidente, y ese es un comentario de alguien que está totalmente gagá”, lanzó.

El dirigente social sostuvo que Máximo Kirchner carece de trayectoria política propia y aseguró que su crecimiento dentro del kirchnerismo estuvo exclusivamente ligado al apellido familiar y al liderazgo que ejercieron sus padres durante los gobiernos kirchneristas.

“¿Qué hiciste en el kirchnerismo? ¿Qué historia tenés? Ninguna. Mientras tu papá vivía eras nadie en el kirchnerismo”, expresó D’Elía en uno de los tramos más duros de su descargo.

Las críticas no quedaron solamente en el plano político. El dirigente avanzó además con fuertes acusaciones personales contra el diputado nacional y cuestionó su comportamiento dentro de la estructura política del espacio. En ese contexto, lanzó frases de alto voltaje que rápidamente generaron repercusión dentro del universo peronista y en redes sociales.

D’Elía calificó además como “una canallada” la idea de instalar a Máximo Kirchner como futuro candidato presidencial del peronismo y sostuvo que existe un creciente malestar de sectores militantes y dirigentes con la conducción del kirchnerismo.

Las declaraciones reflejan el clima de tensión que atraviesa al peronismo luego de la derrota electoral de 2023 y en medio de las disputas internas por el liderazgo opositor frente al gobierno de Javier Milei. Mientras distintos sectores buscan reconfigurar el espacio y definir nuevas referencias políticas, también comenzaron a multiplicarse las críticas internas hacia la estructura de conducción ligada a La Cámpora.

En el tramo final de su intervención radial, D’Elía volvió a apuntar directamente contra Máximo Kirchner y aseguró estar cansado de determinadas actitudes dentro del kirchnerismo. “El pueblo peronista tiene las bolas llenas de esto”, afirmó, antes de recomendarle al diputado que se aleje de la actividad política y busque recuperarse en Santa Cruz.

“Que vaya a curarse a Santa Cruz. Hay buenos médicos, buen paisaje y puede respirar aire fresco”, concluyó el dirigente social.

Las declaraciones generaron fuerte impacto dentro del peronismo, no solo por el tono utilizado, sino también porque provienen de un dirigente históricamente alineado con el kirchnerismo. Hasta el momento, ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner respondieron públicamente a las acusaciones.

El episodio vuelve a exponer las profundas tensiones internas que atraviesan al peronismo en una etapa marcada por la discusión sobre el liderazgo futuro, el rol de La Cámpora y la estrategia política para reconstruir una alternativa competitiva rumbo a las próximas elecciones presidenciales.