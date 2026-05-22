Argentina espera una definición clave del MSCI mientras busca salir de la categoría “standalone”

Argentina busca abandonar la categoría financiera “standalone” del MSCI

El mercado espera que el país ingrese en un período de revisión durante junio

Los controles cambiarios siguen siendo el principal obstáculo para una reclasificación

Especialistas consideran poco probable una mejora inmediata de categoría

El objetivo inicial sería regresar al rango de Mercado de Frontera

La decisión del MSCI será clave para medir la confianza internacional sobre Argentina

El mercado financiero argentino aguarda con expectativa la próxima publicación de la Consulta Anual sobre Clasificación de Mercados del MSCI, prevista para junio, en medio de las especulaciones sobre una posible mejora en la calificación internacional del país. La Argentina intenta abandonar la categoría “standalone”, el escalón más bajo dentro del sistema de clasificación bursátil global, donde permanece desde 2021 tras haber sido degradada por las restricciones cambiarias y los controles de capitales.

La expectativa del mercado gira en torno a la posibilidad de que MSCI abra un período formal de revisión para evaluar una futura recategorización hacia Mercado de Frontera, aunque analistas consideran poco probable una mejora inmediata mientras continúen vigentes restricciones cambiarias relevantes.

La degradación de Argentina se produjo en junio de 2021, cuando MSCI resolvió retirar al país de la categoría de Mercados Emergentes debido a las limitaciones impuestas sobre el movimiento de capitales y el acceso al mercado cambiario. Desde entonces, comparte la categoría “standalone” con economías como Panamá, Trinidad y Tobago y Zimbabue.

Paradójicamente, apenas tres años antes, en junio de 2018, Argentina había logrado ascender a Mercado Emergente durante la presidencia de Mauricio Macri, luego del levantamiento del cepo cambiario y de diversas medidas orientadas a liberalizar el mercado financiero.

En aquel momento, MSCI destacó la eliminación de restricciones al ingreso y egreso de capitales como uno de los principales factores que justificaban la mejora de categoría. Sin embargo, la reimplantación de controles cambiarios en 2019 derivó posteriormente en la pérdida de ese estatus.

Ahora, bajo el gobierno de Javier Milei, el mercado vuelve a ilusionarse con una eventual mejora, impulsada por la estabilización macroeconómica, la desaceleración inflacionaria y algunas flexibilizaciones parciales en materia cambiaria.

No obstante, los especialistas advierten que todavía existen obstáculos importantes. Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, sostuvo que la posibilidad de que Argentina ingrese en revisión “es razonable”, aunque consideró menos probable una reclasificación inmediata.

Según explicó, MSCI no solo evalúa el comportamiento financiero de los activos, sino también factores estructurales vinculados a la accesibilidad para inversores extranjeros, la libre movilidad de capitales, la estabilidad regulatoria y el funcionamiento del mercado cambiario.

En la misma línea, Gabriel Bagattini, creador de Finanzas con Gabriel, señaló que el escenario más factible sería primero una incorporación a la lista de revisión, paso previo a cualquier mejora de categoría. El especialista sostuvo además que el objetivo natural sería recuperar inicialmente el rango de Mercado de Frontera y recién más adelante aspirar nuevamente al estatus de Mercado Emergente.

Uno de los principales condicionantes continúa siendo el cepo cambiario aplicado sobre empresas y personas jurídicas. En ese sentido, recientes declaraciones del presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, generaron dudas dentro del mercado. El funcionario reconoció que el levantamiento total de las restricciones corporativas no figura entre las prioridades inmediatas del Gobierno y admitió que parte del esquema podría mantenerse.

Para MSCI, la capacidad de los inversores extranjeros de ingresar y retirar capitales libremente es uno de los factores centrales al momento de definir clasificaciones. Por eso, distintos analistas consideran que mientras persistan limitaciones relevantes, la posibilidad de una mejora inmediata seguirá siendo reducida.

Actualmente, la categoría “standalone” representa una situación de aislamiento financiero que deja a la Argentina fuera de los grandes índices globales y limita el ingreso de inversiones institucionales. En cambio, ser considerado Mercado de Frontera permitiría una mayor integración a los flujos internacionales de capital, aunque todavía lejos de los niveles de acceso y liquidez que caracterizan a los Mercados Emergentes.

El Gobierno apuesta a que la mejora de variables macroeconómicas y el avance gradual en la flexibilización cambiaria permitan modificar la percepción internacional sobre el país. Sin embargo, el mercado sabe que el desafío no pasa únicamente por la estabilidad económica de corto plazo, sino por consolidar reglas previsibles y sostenibles en el tiempo.

La definición que adopte MSCI en junio será observada de cerca por bancos, fondos de inversión y operadores financieros, que ven en esa decisión un termómetro clave sobre el grado de confianza internacional que vuelve a generar la economía argentina.