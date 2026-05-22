Condenan a Mercado Libre y Andreani por una compra cancelada y la Justicia pone límites al e-commerce

La Justicia condenó a Mercado Libre, Andreani y una empresa vendedora por una compra cancelada

El fallo cuestionó el rol de las plataformas digitales como simples intermediarias

El consumidor nunca recibió el producto y el precio se duplicó por la inflación

La indemnización supera los $3,2 millones más intereses y costas judiciales

La sentencia aplicó responsabilidad solidaria bajo la Ley de Defensa del Consumidor

El caso podría convertirse en un antecedente clave para el comercio electrónico argentino

Un fallo de la Justicia Civil de Río Negro encendió una fuerte señal de alerta dentro del ecosistema del comercio electrónico argentino luego de que una jueza condenara solidariamente a Mercado Libre, Andreani y a la firma vendedora Jobu S.A. a indemnizar a un consumidor con más de $3,2 millones por la cancelación unilateral de una compra online que nunca fue entregada.

La sentencia, dictada por la jueza Natalia Costanzo en la ciudad rionegrina de Choele Choel, cuestiona directamente uno de los principales argumentos históricos de las grandes plataformas digitales: el de presentarse únicamente como intermediarias tecnológicas sin responsabilidad sobre las operaciones concretadas dentro de sus sistemas.

Para la magistrada, tanto Mercado Libre como Andreani forman parte integral de la cadena de comercialización y deben responder frente al consumidor cuando una operación fracasa.

El conflicto comenzó el 3 de julio de 2022, cuando un vecino de Choele Choel compró un lavavajillas Whirlpool a través de Mercado Libre. El electrodoméstico tenía un valor de $131.900 y el monto final, incluyendo IVA y costos de envío, ascendió a $167.913, pagados mediante Mercado Pago.

Según consta en el expediente judicial, el comprador buscaba incorporar el equipo para aliviar las tareas domésticas en una vivienda familiar con cuatro hijos y frecuentes reuniones. Sin embargo, el producto nunca llegó a destino y, días después de realizada la operación, la compra apareció cancelada dentro de la plataforma sin autorización del usuario.

Aunque el consumidor rechazó la devolución del dinero y exigió la entrega efectiva del lavavajillas adquirido, el sistema de “Compra Protegida” de Mercado Libre reintegró automáticamente el monto abonado. Para ese momento, debido al fuerte proceso inflacionario, el mismo producto ya costaba cerca de $300.000, más del doble del precio original.

Frente a esa situación, el comprador inició una demanda judicial por daños y perjuicios contra el vendedor, Mercado Libre y Andreani, empresa encargada del traslado y la logística del envío.

Durante el proceso, Mercado Libre sostuvo que su función se limita a ofrecer herramientas tecnológicas para conectar compradores y vendedores, y que no interviene directamente en la venta, embalaje ni transporte de los productos. Además, argumentó que sus términos y condiciones limitan la responsabilidad frente a incumplimientos o extravíos.

Andreani, por su parte, intentó desligarse alegando que el caso debía tramitar en la Justicia Federal por tratarse de un operador postal y sostuvo que el paquete había sido devuelto al remitente por pedido del vendedor bajo la modalidad denominada “rescate de cliente”.

La jueza rechazó todos esos planteos.

En uno de los puntos centrales del fallo, sostuvo que Mercado Libre “no se trata de un simple intermediario”, sino de “un eslabón fundamental en la cadena de comercialización”. Según la resolución, la compañía organiza, estructura y obtiene ganancias de las operaciones realizadas dentro de su ecosistema digital, por lo que no puede desentenderse cuando el consumidor resulta perjudicado.

Respecto de Andreani, la magistrada concluyó que la empresa también integra la cadena de consumo al brindar un servicio esencial para concretar la entrega física del producto adquirido.

La resolución aplicó el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece responsabilidad solidaria entre todos los integrantes de la cadena comercial frente a daños sufridos por los usuarios.

El monto total de la condena asciende a $3.282.870 más intereses y costas judiciales. La indemnización contempla daño emergente, privación de uso, daño moral y un daño punitivo de $2 millones, impuesto por considerar que existió una conducta “objetivamente descalificable” por parte de las empresas involucradas.

Para la magistrada, ninguna de las compañías demostró haber realizado esfuerzos suficientes para resolver el conflicto ni garantizar el cumplimiento efectivo de la compra.

El fallo podría transformarse en un antecedente relevante para futuras demandas vinculadas al comercio electrónico, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales concentran cada vez más operaciones comerciales, medios de pago y servicios logísticos integrados.

Además, la sentencia vuelve a poner bajo debate el alcance de los términos y condiciones utilizados por las grandes tecnológicas para limitar responsabilidades frente a los usuarios. Según el criterio adoptado por la Justicia rionegrina, esas cláusulas no pueden prevalecer sobre los derechos protegidos por la legislación de defensa del consumidor.