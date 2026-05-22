Martín Menem negó vínculos con la cuenta “Periodista Rufus” y buscó bajar la tensión interna en La Libertad Avanza

Martín Menem negó manejar la cuenta anónima “Periodista Rufus”

El titular de Diputados calificó las acusaciones como “una falsedad absoluta”

La polémica profundizó la tensión interna dentro de La Libertad Avanza

Sectores cercanos a Santiago Caputo apuntaron contra el entorno de Menem

El dirigente riojano pidió resolver las diferencias “en el vestuario”

La interna libertaria volvió a trasladarse al terreno de las redes sociales

La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo episodio de tensión luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, saliera públicamente a rechazar las acusaciones que lo vinculan con la cuenta anónima “@PeriodistaRufus”, señalada por sectores oficialistas como un perfil utilizado para cuestionar al Gobierno y atacar al asesor presidencial Santiago Caputo.

En medio de las disputas internas que comenzaron a quedar expuestas en redes sociales, Menem intentó bajar el tono del conflicto y aseguró que las diferencias políticas dentro del oficialismo deben resolverse de manera reservada y no en el espacio público.

“Soy de los que creen que cualquier situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto, nada”, afirmó el dirigente riojano durante una entrevista radial en Radio Mitre.

Las declaraciones llegaron luego de varios días de fuertes cruces internos dentro del universo libertario, donde dirigentes y referentes digitales cercanos a Santiago Caputo comenzaron a señalar a sectores vinculados a Menem como presuntos responsables de la cuenta “Periodista Rufus”.

Ese perfil anónimo fue acusado de publicar mensajes críticos contra integrantes del Gobierno y particularmente contra el poderoso asesor presidencial, uno de los hombres más influyentes dentro del círculo político de Javier Milei.

Durante la entrevista, Menem negó categóricamente cualquier relación con la cuenta y calificó las acusaciones como “una estupidez absoluta”. “Es una falsedad absoluta”, sostuvo cuando fue consultado sobre la polémica.

Además, aseguró que en las últimas horas también comenzaron a circular imágenes falsas generadas mediante inteligencia artificial con el objetivo de perjudicarlo políticamente en medio de la disputa interna.

El titular de la Cámara baja también buscó despejar versiones sobre un eventual ocultamiento de información al presidente Milei y afirmó que el mandatario conoce perfectamente la situación. “Le pido por favor que no subestimen al Presidente”, respondió al ser consultado por los cuestionamientos provenientes de sectores alineados con Santiago Caputo y con el influencer libertario Daniel Parisini, conocido públicamente como “Gordo Dan”.

Dentro de La Libertad Avanza, el episodio dejó expuestas nuevamente las tensiones entre distintos grupos de poder que orbitan alrededor del presidente Milei. Por un lado, aparecen los sectores políticos con representación institucional, como el encabezado por Martín Menem. Por otro, el núcleo más cercano a Santiago Caputo y a los estrategas digitales que controlan buena parte de la comunicación libertaria en redes sociales.

Aunque públicamente el oficialismo intenta minimizar las diferencias, en los últimos meses comenzaron a multiplicarse las disputas internas por espacios de influencia, armado político y control de la comunicación del Gobierno.

En ese contexto, Menem procuró restarle dramatismo al conflicto y aseguró que las diferencias son normales dentro de cualquier organización política. “En cualquier organización o equipo siempre surgen diferencias”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en que esas discusiones no deberían exponerse públicamente porque terminan debilitando al espacio político y generando ruido interno en momentos donde el Gobierno busca consolidar su agenda económica y parlamentaria.

Más allá de la polémica interna, el presidente de la Cámara de Diputados también aprovechó la entrevista para defender el rumbo económico de la administración Milei. Según afirmó, actualmente existen “bases sólidas” para la economía argentina y muchas de las dificultades que atraviesa el país responden a problemas heredados de gestiones anteriores.

El episodio vuelve a reflejar la creciente centralidad que tienen las redes sociales dentro de la dinámica política oficialista y cómo las disputas internas muchas veces se trasladan al terreno digital, donde conviven dirigentes, influencers, cuentas anónimas y operadores políticos.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada intentan evitar que las diferencias escalen públicamente y afecten la imagen de cohesión que el Gobierno busca proyectar en medio del proceso de ajuste económico y reformas impulsadas por la administración libertaria.