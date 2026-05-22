Alquilar en Santa Fe ya consume más de la mitad del sueldo de muchos inquilinos

El acceso a la vivienda en la ciudad de Santa Fe atraviesa uno de sus momentos más críticos. Un nuevo relevamiento realizado por el observatorio Data Encuentro reveló que más de la mitad de los inquilinos destina al menos el 50% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la desregulación del mercado inmobiliario.

El informe corresponde al 7° Sondeo de Alquileres, elaborado sobre 388 casos relevados entre febrero y abril de 2026, y muestra un fuerte deterioro respecto de años anteriores. Mientras que en 2023 la mayoría de los inquilinos utilizaba entre un tercio y la mitad de sus ingresos para cubrir el alquiler, hoy el esfuerzo económico se profundizó de manera significativa.

El concejal santafesino Lucas Simoniello, referente de Encuentro, advirtió que la situación está modificando la forma de vida de miles de personas, especialmente entre los jóvenes. “Conseguir alquilar es cada vez más difícil y sostenerse también”, señaló. Además, remarcó que un 5% de los encuestados tuvo que abandonar la vivienda que alquilaba durante el último año por no poder afrontar los costos.

El estudio también reflejó el impacto de la crisis sobre el consumo cotidiano. Siete de cada diez inquilinos consideran que hoy es más complicado pagar el alquiler que hace un año, mientras que ocho de cada diez reconocieron haber recortado gastos para cumplir con el pago mensual.

Entre los ajustes más frecuentes aparecen la reducción del consumo general, el uso más limitado de tarjetas de crédito y la baja de servicios como internet, televisión por cable o telefonía celular.

El fenómeno de la “inquilinización” continúa creciendo en la capital provincial. Según el relevamiento, el 65% de quienes alquilan vive en departamentos y más de la mitad reside en la zona del macrocentro santafesino, consolidando una tendencia hacia la concentración urbana y la verticalización habitacional.

Al momento de firmar o renovar contratos, las principales dificultades siguen siendo las garantías exigidas por las inmobiliarias y propietarios. El 32% de los encuestados identificó ese punto como el mayor obstáculo, por encima incluso de los precios elevados y las actualizaciones frecuentes de los contratos.

La derogación de la Ley de Alquileres también aparece como uno de los factores que profundizaron la incertidumbre. Más de la mitad de los participantes del sondeo consideró que alquilar se volvió más difícil desde que dejó de regir la normativa anterior. Entre las principales críticas aparecen la falta de regulación, la imprevisibilidad de los aumentos y los contratos de plazos más cortos.

En ese escenario, Simoniello destacó el alcance del programa provincial “Llave”, impulsado por el Gobierno de Santa Fe para facilitar el acceso al alquiler mediante seguros de caución y créditos sin interés destinados a cubrir gastos de mudanza y garantías.

Según precisó, la iniciativa ya acumula más de 400 solicitudes en la ciudad y superó los 100 créditos otorgados.

A futuro, el panorama tampoco aparece alentador para buena parte de los inquilinos. El 56,4% cree que seguirá alquilando dentro de cinco años, mientras que quienes aspiran a acceder a una vivienda propia consideran que solo podrán hacerlo mediante créditos hipotecarios o financiamiento bancario de largo plazo.

El relevamiento deja en evidencia un escenario donde el alquiler dejó de ser una etapa transitoria para convertirse, cada vez más, en una condición permanente atravesada por la incertidumbre económica y la dificultad de acceder a la vivienda propia.