Milei anunció una baja gradual de retenciones y prometió profundizar la desregulación del campo

Milei anunció una reducción inmediata de retenciones para el trigo y la cebada a partir de junio

El Gobierno confirmó un esquema gradual de baja para la soja desde 2027 condicionado a la recaudación

La administración libertaria extenderá las rebajas impositivas a sectores industriales como automotrices y petroquímicas

Las principales entidades agropecuarias respaldaron la medida aunque insistieron con el reclamo de retenciones cero

El Presidente sostuvo que el campo dejará de ser el único sostén económico de la Argentina

El oficialismo apuesta a profundizar la desregulación y acelerar inversiones mediante alivios fiscales y devolución más rápida del IVA

El presidente Javier Milei aprovechó el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para confirmar una nueva etapa en la política económica orientada al sector agroindustrial. En un discurso cargado de definiciones sobre el rumbo fiscal y productivo del Gobierno, anunció una reducción de las retenciones para el trigo y la cebada, además de anticipar un esquema gradual de baja para la soja a partir de 2027.

Según precisó el mandatario, desde junio las retenciones para el trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja comenzará a tener una reducción escalonada desde enero de 2027. El plan oficial contempla una disminución mensual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales, condicionada a la evolución de la recaudación y a la continuidad del actual proyecto político hasta 2028.

Durante su exposición, Milei insistió en que el objetivo central de su administración es reducir el tamaño del Estado para avanzar con una rebaja sostenida de impuestos. Bajo esa lógica, aseguró que la disminución de derechos de exportación no quedará limitada únicamente al agro. También confirmó que habrá un cronograma de reducción para sectores industriales estratégicos, como la industria automotriz, la petroquímica y el sector de maquinaria.

El Presidente sostuvo que el Ministerio de Economía dará a conocer en los próximos días los detalles técnicos del esquema que comenzará a implementarse desde julio y que, según adelantó, buscará llevar las retenciones “a cero” en algunas actividades hacia mediados de 2027.

Las declaraciones del mandatario encontraron una rápida respuesta positiva en distintos sectores vinculados a la producción y al comercio agroindustrial. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina destacaron la continuidad de la reducción de derechos de exportación y remarcaron especialmente el impacto que podría tener sobre la soja, uno de los principales complejos exportadores del país.

En paralelo, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales valoró la posibilidad de avanzar hacia un escenario con mayor previsibilidad y menor nivel de distorsiones en la formación de precios. Desde la entidad consideraron que medidas de este tipo pueden fortalecer el funcionamiento del mercado granario y mejorar las condiciones de competitividad.

La Sociedad Rural Argentina también expresó su respaldo a la iniciativa oficial, aunque aclaró que el reclamo histórico del sector continúa siendo la eliminación total de las retenciones. La entidad consideró que la reducción anunciada representa una señal positiva para recuperar competitividad y estimular inversiones, aunque insistió en que los derechos de exportación siguen siendo un impuesto distorsivo que limita el crecimiento productivo.

Más allá de los anuncios concretos, Milei dedicó buena parte de su discurso a plantear una reivindicación política e histórica del campo argentino. Afirmó que durante décadas el agro fue utilizado como sostén financiero de distintas crisis económicas y cuestionó las políticas de controles cambiarios, aumento de retenciones y regulaciones sobre precios aplicadas en otros períodos de gobierno.

En ese sentido, sostuvo que el actual modelo económico apunta a modificar esa dinámica y aseguró que otros sectores comenzarán a expandirse con mayor fuerza, reduciendo la dependencia estructural de la economía argentina respecto del agro.

El mandatario también se mostró optimista respecto del escenario que enfrenta actualmente el sector rural. Señaló que el país se encamina hacia una de las mejores campañas de su historia en términos de cosecha y exportaciones, aun en un contexto que todavía arrastra consecuencias del cepo cambiario y de las distorsiones tributarias acumuladas durante años.

No obstante, reconoció que el ritmo de reducción impositiva todavía no alcanza las expectativas de muchos productores. “Vamos a liberar cada día más al agro”, aseguró, aunque admitió que el proceso avanza más lentamente de lo que reclama el sector.

Entre las medidas complementarias destinadas a incentivar inversiones, Milei también destacó cambios en los mecanismos de devolución del IVA para proyectos productivos. Según explicó, el nuevo esquema permitirá recuperar esos créditos fiscales en apenas tres meses, frente a los plazos mucho más extensos que existían anteriormente. Desde la visión oficial, esa modificación busca mejorar el capital de trabajo de las empresas y acelerar nuevas inversiones.