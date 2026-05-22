La salida de Angelini profundiza la tensión entre Bullrich y Karina Milei dentro del oficialismo

La renuncia de Federico Angelini expuso una nueva fractura interna dentro del oficialismo

El ex funcionario era una pieza clave del Plan Bandera impulsado por Patricia Bullrich

Alejandra Monteoliva consolidó su alineamiento político con Karina Milei

Bullrich profundizó sus diferencias con el entorno presidencial por el caso Adorni

En el oficialismo analizan dejar a la ministra afuera de las reuniones de Gabinete

La disputa interna ya comienza a proyectarse sobre el escenario electoral de 2027

La renuncia de Federico Angelini al Ministerio de Seguridad volvió a dejar expuestas las tensiones internas que atraviesan al oficialismo y, especialmente, el creciente enfrentamiento político entre Patricia Bullrich y Karina Milei. El ex diputado nacional, identificado históricamente con la actual ministra de Seguridad, dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal en medio de un reordenamiento de poder dentro de la estructura libertaria.

Angelini ocupaba un rol estratégico dentro del área de Seguridad. Entre sus principales responsabilidades se encontraba la coordinación del denominado Plan Bandera, una de las iniciativas más relevantes impulsadas por Bullrich durante su paso por el ministerio. El programa fue presentado como una ofensiva directa contra el narcotráfico en Rosario, ciudad golpeada durante años por la violencia vinculada a las bandas criminales.

Bajo esa estructura se registraron fuertes operativos antidroga, detenciones y decomisos de cocaína y drogas sintéticas, además de una reducción en los índices de homicidios que habían colocado a Rosario en el centro de la preocupación nacional. Por ese motivo, la salida de Angelini no pasó inadvertida dentro del esquema de Seguridad y fue leída como un movimiento político de fondo antes que como un simple recambio administrativo.

La situación terminó de volverse incómoda para el dirigente santafesino luego de que Alejandra Monteoliva, quien actualmente conduce el ministerio, comenzara a alinearse políticamente con Karina Milei. Monteoliva había formado parte del espacio de influencia de Bullrich, pero en las últimas semanas consolidó su acercamiento al sector que responde directamente a la hermana del Presidente.

Dentro del oficialismo interpretan que la salida de Angelini representa un mensaje directo en medio de la disputa por el control político interno y el armado electoral futuro. La tensión creció especialmente después de varios episodios públicos que profundizaron la distancia entre Bullrich y el núcleo más cercano al presidente Javier Milei.

En paralelo, Bullrich comenzó a moverse políticamente con vistas a una eventual candidatura para la jefatura de Gobierno porteña. Ese posicionamiento generó incomodidad dentro de La Libertad Avanza, donde aseguran que las definiciones electorales dependerán exclusivamente de Karina Milei y del propio jefe de Estado.

Las diferencias internas también quedaron expuestas en torno al vocero presidencial Manuel Adorni. La ministra desafió públicamente al funcionario para que presentara su declaración jurada patrimonial y luego difundió la propia, en un gesto que dentro del oficialismo fue interpretado como una presión política indirecta.

Desde el entorno de Karina Milei buscaron bajarle el tono a la controversia y remarcaron que todavía no vencieron los plazos oficiales para las presentaciones patrimoniales. Sin embargo, evitaron ocultar el malestar creciente con Bullrich, cuya relación con la secretaria general de la Presidencia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión.

En la Casa Rosada incluso comenzaron a circular versiones sobre un eventual aislamiento político de la ministra dentro del esquema de poder libertario. Algunos sectores cercanos al Gobierno sostienen que podría quedar afuera de las reuniones de Gabinete, en una dinámica similar a la que atraviesa la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace meses mantiene fuertes diferencias con el entorno presidencial.

Mientras tanto, el respaldo de Milei hacia Adorni y hacia el sector alineado con Karina Milei parece reforzar el nuevo equilibrio interno dentro del oficialismo. En ese contexto, la renuncia de Angelini aparece como otro capítulo de una disputa silenciosa, pero cada vez más visible, entre quienes buscan consolidar el control político de La Libertad Avanza y quienes todavía conservan estructuras y vínculos provenientes del PRO.

La tensión, lejos de desactivarse, parece avanzar hacia una etapa de mayor confrontación interna, con impacto tanto en la gestión como en el futuro armado electoral del oficialismo.