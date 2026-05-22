Macri y la advertencia que sobrevuela al poder libertario

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hubo algo más que una simple exposición académica en las palabras de Mauricio Macri durante el foro organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral. El contexto importa tanto como el contenido. El ex presidente habló mientras el oficialismo atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión interna, con disputas de poder abiertas, funcionarios enfrentados por debajo de la superficie y un clima de creciente sensibilidad alrededor de cualquier crítica al Gobierno.

En ese escenario, las definiciones de Macri sobre Javier Milei no parecieron improvisadas. Fueron, más bien, el intento de alguien que conoce el poder por dentro y que observa en la administración libertaria algunos síntomas que ya vio antes. Tal vez incluso en sí mismo.

El disparador inmediato fue una acusación lanzada desde el corazón de La Libertad Avanza. Martín Menem había deslizado días antes que una eventual candidatura de Macri en 2027 podría terminar beneficiando al kirchnerismo. La respuesta del líder del PRO fue rápida, aunque menos defensiva de lo esperado. Prefirió correrse de la pelea menor y devolver la discusión al terreno simbólico. Preguntar si él favoreció al kirchnerismo durante estos años fue, en realidad, una manera de recordar que gran parte de su identidad política se construyó justamente como antagonista de ese espacio.

Pero lo verdaderamente interesante apareció después.

Macri definió a Milei como un liderazgo profundamente emocional. Lo describió como alguien que se percibe a sí mismo atravesado por una especie de misión histórica, casi profética. Y aunque le reconoció consistencia ideológica y estudio teórico, dejó flotando una preocupación más delicada: el problema no serían las ideas, sino el modo en que el poder comienza a encapsular a quienes gobiernan.

La reflexión no ocurrió en cualquier momento. Llegó mientras dentro del oficialismo empiezan a multiplicarse los movimientos de alineamiento absoluto alrededor del Presidente y, especialmente, de Karina Milei. En la Casa Rosada ya casi nadie discute abiertamente ciertas decisiones. Y quienes se apartan del libreto oficial empiezan a quedar marginados, aislados o directamente expulsados del círculo de influencia.

Por eso la palabra “entubado”, utilizada por Macri para describir el riesgo de cualquier líder encerrado dentro de una estructura que sólo le devuelve obediencia, sonó menos como una teoría política y más como una advertencia concreta.

La Argentina tiene una larga tradición de presidentes rodeados de personas que confunden lealtad con silencio. El problema del poder nunca empieza cuando aparecen las críticas. Empieza cuando desaparecen.

En el fondo, Macri parece detectar un fenómeno que atraviesa a buena parte de los liderazgos contemporáneos: dirigentes que llegan al poder impulsados por una ola emocional muy potente y que luego terminan atrapados dentro de su propia narrativa épica. La historia reciente está llena de ejemplos.

De hecho, el propio ex presidente trazó durante el foro un paralelo entre el contexto argentino y el crecimiento global de figuras disruptivas. Mencionó incluso la transformación de Donald Trump y vinculó el ascenso de estos liderazgos extremos con el clima de incertidumbre que dejó la pandemia. Según su mirada, desde aquel momento las sociedades comenzaron a aceptar restricciones, temores y formas de radicalización política que antes parecían imposibles.

En ese marco, Milei aparece como un producto de época. Un dirigente que interpreta el cansancio social, la frustración económica y el hartazgo con la política tradicional. Pero también como alguien que enfrenta ahora el desafío más difícil: pasar de la demolición a la construcción.

Y ahí Macri introdujo otra idea central. Destruir estructuras viejas puede generar aplausos rápidos. Construir algo estable lleva mucho más tiempo y exige otras habilidades. La motosierra sirve para tirar abajo paredes. No necesariamente para diseñar una casa nueva.

Quizás por eso el líder del PRO valoró algunas medidas económicas del Gobierno, especialmente aquellas vinculadas a la eliminación de subsidios irracionales que durante años parecían intocables. Hay una reivindicación implícita en esas palabras. Macri siente que varias de las discusiones que impulsó durante su gestión recién ahora encuentran legitimidad política y social.

Sin embargo, también deja entrever otra preocupación: que el mileísmo quede atrapado únicamente en la lógica de la confrontación permanente. Porque gobernar no consiste solamente en identificar enemigos. También implica construir consensos mínimos, generar previsibilidad y aceptar que ningún proyecto político puede sostenerse únicamente sobre la tensión emocional.

Esa quizá sea la principal diferencia que hoy intenta marcar el ex presidente. Mientras Milei interpreta el enojo social y lo transforma en combustible político, Macri empieza a hablar de acuerdos básicos, institucionalidad y necesidad de dirigentes capaces de decir “no” dentro del propio círculo de poder.

No es casual. El ex mandatario sabe que los gobiernos empiezan a deteriorarse cuando el líder deja de escuchar límites.

En medio de un oficialismo atravesado por internas, desconfianzas y disputas silenciosas, sus palabras funcionaron casi como un espejo incómodo para el poder libertario. Un recordatorio de que la fortaleza política no siempre se mide por la capacidad de imponer obediencia, sino también por la inteligencia para tolerar la disidencia.