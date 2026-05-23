El FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno y liberó otro desembolso para la Argentina

El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares

El organismo destacó el rumbo general del programa económico impulsado por el Gobierno de Milei

Aunque no se cumplió plenamente la meta de acumulación de reservas, el Fondo valoró las medidas correctivas aplicadas

Kristalina Georgieva respaldó las reformas estructurales y la orientación hacia una economía más abierta

El FMI volvió a reclamar mayor flexibilidad cambiaria, fortalecimiento de reservas y continuidad del ajuste fiscal

El organismo advirtió que será clave sostener el respaldo social y político al programa de reformas económicas

En medio de un escenario económico todavía atravesado por tensiones cambiarias, presión sobre las reservas y un clima político que el propio organismo calificó como complejo, el Fondo Monetario Internacional decidió enviar una nueva señal de respaldo al programa económico de la administración de Javier Milei. El Directorio Ejecutivo del organismo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina bajo el esquema del Servicio Ampliado del Fondo, habilitando un desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares.

La decisión no fue presentada como un simple trámite técnico. El comunicado oficial dejó en claro que el Fondo observa avances concretos en la orientación económica del Gobierno y, especialmente, en la profundización de un programa de reformas que apunta hacia una economía más desregulada, abierta y orientada al mercado.

El respaldo llega en un momento clave para la Casa Rosada. Después de varios meses de ajuste fiscal, caída del consumo y tensiones políticas derivadas de las reformas impulsadas por el oficialismo, el Gobierno necesitaba mostrar que todavía conserva apoyo internacional y credibilidad frente a los mercados. Y el FMI, aun marcando advertencias y exigencias pendientes, terminó validando el rumbo general de la política económica.

El dato no es menor porque el organismo reconoció incluso que la Argentina no logró cumplir completamente una de las metas más sensibles del acuerdo: la acumulación de reservas internacionales netas. Aun así, el Directorio entendió que la mayoría de los objetivos centrales sí fueron alcanzados y destacó la implementación de medidas correctivas destinadas a recomponer reservas y reducir la presión financiera sobre el país.

En otras palabras, el Fondo eligió mirar más el sentido general del programa que el incumplimiento puntual de algunas metas cuantitativas.

Ese respaldo quedó reflejado especialmente en las declaraciones de Kristalina Georgieva. La titular del organismo sostuvo que las autoridades argentinas avanzaron “con paso firme” en el proceso de estabilización macroeconómica y valoró el esfuerzo por construir una economía más competitiva y menos dependiente de regulaciones estatales.

La lectura política detrás de esas palabras también resulta relevante. Georgieva reconoció que la incertidumbre política prevista para 2025 había generado efectos negativos temporales sobre variables sensibles como la inflación, el crecimiento y la estabilidad externa. Sin embargo, destacó que posteriormente el Gobierno implementó correcciones que permitieron recuperar reservas, mejorar expectativas y sostener el proceso de desinflación.

El FMI, de todos modos, no ocultó que todavía espera nuevas reformas. El organismo volvió a insistir en la necesidad de flexibilizar aún más el tipo de cambio, continuar con la compra de divisas por parte del Banco Central y fortalecer el nivel de reservas externas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales crisis.

También reclamó profundizar el ajuste fiscal. Entre las sugerencias más concretas aparecieron nuevas reducciones de subsidios energéticos, mayor control sobre el gasto discrecional y reformas futuras en áreas sensibles como el sistema tributario y el esquema previsional.

El mensaje de fondo parece claro: el Fondo respalda el rumbo, pero pretende garantías de continuidad.

En ese marco, el organismo también destacó las leyes impulsadas por el oficialismo en materia fiscal, comercial y laboral. Consideró que las reformas estructurales aprobadas hasta ahora representan avances importantes para mejorar la competitividad de la economía argentina y atraer inversiones hacia sectores considerados estratégicos, como el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

La insistencia sobre la necesidad de previsibilidad regulatoria y estabilidad macroeconómica revela, además, uno de los principales desafíos que enfrenta la administración libertaria. El Gobierno logró construir una narrativa fuerte alrededor del ajuste y la desregulación, pero todavía necesita demostrar que puede sostener en el tiempo un proceso económico menos dependiente de financiamiento externo y de asistencia extraordinaria del propio FMI.

Por eso el comunicado también incluyó una advertencia relevante sobre la necesidad de recuperar acceso genuino a los mercados internacionales y reducir gradualmente la dependencia financiera del organismo.

En paralelo, el Fondo hizo hincapié en la importancia de fortalecer la comunicación oficial y preservar el respaldo social al programa económico. No fue un comentario menor. Detrás de esa observación aparece una preocupación creciente respecto del impacto social del ajuste y del desgaste político que podría generar una prolongación excesiva de las medidas de austeridad.

Aun así, el balance general del organismo fue claramente favorable al Gobierno argentino. En un contexto internacional volátil y con tensiones políticas internas todavía abiertas, la administración Milei consiguió un nuevo aval del principal organismo financiero global y reforzó la idea de que, al menos por ahora, el programa económico mantiene apoyo externo.