Pagano faltó a la sesión y acusó a Martín Menem de discriminarla por su embarazo

Marcela Pagano justificó su ausencia en Diputados por una indicación médica vinculada a su embarazo

La legisladora acusó a Martín Menem de ejercer un trato discriminatorio hacia su maternidad

La diputada denunció que no existe una licencia formal por maternidad para integrantes de la Cámara baja

El conflicto estalló durante una sesión clave en la que el oficialismo logró quórum por apenas un diputado

La Libertad Avanza consiguió avanzar con la Ley Hojarasca y la reforma de Zonas Frías

La polémica volvió a exponer tensiones internas dentro del bloque oficialista

La ausencia de Marcela Pagano en una de las sesiones más tensas de las últimas semanas en la Cámara de Diputados terminó abriendo un nuevo frente de conflicto interno dentro de La Libertad Avanza. Lo que inicialmente parecía una baja legislativa por razones médicas derivó rápidamente en una fuerte denuncia pública contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, a quien la legisladora acusó de ejercer un trato discriminatorio vinculado a su embarazo.

La diputada decidió explicar públicamente las razones de su ausencia luego de que el oficialismo consiguiera, por un margen mínimo, reunir el quórum necesario para habilitar una sesión cargada de discusiones sensibles para el Gobierno. En ese contexto, Pagano difundió detalles de la situación médica que atraviesa y apuntó directamente contra las autoridades parlamentarias por la manera en que, según sostuvo, fue tratada tras presentar un certificado emitido por su obstetra.

De acuerdo con el relato de la legisladora, el profesional le indicó reposo absoluto ante la posibilidad de un parto inminente. Sin embargo, lejos de encontrar comprensión institucional, afirmó haber recibido un pedido para precisar la duración exacta de ese reposo médico. La reacción provocó su indignación y derivó en una publicación cargada de críticas hacia el funcionamiento interno de la Cámara.

Pagano sostuvo que la maternidad continúa siendo tratada dentro de la política como un problema administrativo y no como una situación que requiere protección específica. En ese sentido, remarcó que las diputadas nacionales no cuentan con un régimen formal de licencia por maternidad y planteó que esa ausencia normativa termina empujando a muchas mujeres a continuar trabajando aun cuando sus condiciones de salud ya no lo permiten.

El planteo de la legisladora no quedó limitado a una cuestión burocrática. También avanzó sobre el plano político e ideológico. En sus mensajes, cuestionó el discurso de defensa de la vida que históricamente sostiene gran parte del oficialismo y sugirió que existe una contradicción entre esas posiciones públicas y el trato real hacia una mujer embarazada dentro del propio espacio gobernante.

La tensión no apareció en cualquier momento. La sesión en la que se produjo su ausencia estuvo atravesada por una fuerte pulseada parlamentaria entre el oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza consiguió abrir el debate con exactamente 129 diputados presentes, el número mínimo necesario para habilitar el tratamiento de los proyectos previstos.

Ese equilibrio extremadamente ajustado convirtió cada ausencia en un factor político relevante. Incluso en medio de la polémica, el oficialismo logró avanzar con la aprobación de iniciativas importantes para su agenda legislativa, entre ellas la denominada Ley Hojarasca y distintos acuerdos internacionales.

Además, la oposición consiguió reunir apoyo para impulsar el pedido de interpelación contra Manuel Adorni, en una señal de que las tensiones políticas dentro del Congreso continúan creciendo.

El tramo final de la jornada estuvo dominado por el debate sobre la reforma del régimen de Zonas Frías, una iniciativa que terminó obteniendo media sanción luego de más de once horas de discusión. El proyecto recibió 132 votos afirmativos y quedó en condiciones de pasar al Senado para su tratamiento definitivo.

Pero más allá de los números legislativos, la controversia alrededor de Pagano volvió a dejar expuestas las fisuras internas dentro del oficialismo. La diputada mantiene desde hace tiempo una relación tirante con sectores de conducción de La Libertad Avanza y especialmente con el entorno político de Martín Menem, figura clave dentro de la estructura parlamentaria del Gobierno.

La denuncia pública sumó además un componente especialmente sensible para la opinión pública: el debate sobre maternidad, representación política y derechos laborales dentro de los espacios de poder. La discusión dejó al descubierto un vacío normativo que atraviesa al Congreso y que, hasta ahora, nunca había quedado tan expuesto en medio de una disputa política abierta.

Mientras el oficialismo celebraba haber logrado sostener el quórum y avanzar con proyectos centrales para el Gobierno, el conflicto con Pagano terminó instalando otra discusión incómoda puertas adentro de La Libertad Avanza: cómo conviven los discursos políticos con las prácticas reales dentro del poder.