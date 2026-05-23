La inflación bajó en abril, pero los alimentos y los combustibles vuelven a poner presión sobre mayo

La inflación de abril cayó al 2,6% y alcanzó el nivel más bajo del último año

Los precios mayoristas subieron 5,2% impulsados por el impacto internacional del petróleo

La carne y las verduras volvieron a presionar sobre los alimentos durante mayo

Las consultoras privadas advierten que la inercia inflacionaria sigue siendo elevada

El aumento del transporte y otros regulados amenaza con dificultar una baja más fuerte del IPC

El mercado estima que la inflación recién perforaría el 2% mensual hacia agosto

El proceso de desaceleración inflacionaria que el Gobierno exhibió como uno de sus principales logros económicos comenzó a mostrar nuevas señales de tensión durante mayo. Aunque el índice de precios al consumidor registró en abril una fuerte baja hasta el 2,6%, el nivel más reducido del último año, distintos indicadores privados advierten que la inflación todavía conserva una inercia elevada y que perforar el piso del 2% sigue apareciendo como un desafío lejano.

El escenario se complejiza aún más por la presión creciente de los alimentos, el impacto internacional sobre los combustibles y el fuerte salto registrado en los precios mayoristas, que durante abril avanzaron un 5,2%, el incremento más alto de los últimos dos años.

En el Gobierno celebraron la desaceleración del IPC como una confirmación del rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei. Sin embargo, detrás del dato general aparecen señales que generan cautela incluso entre economistas cercanos al oficialismo.

Buena parte de la baja de abril estuvo explicada por la estabilidad momentánea de la carne, uno de los rubros de mayor peso dentro de la canasta alimentaria. Pero esa calma comenzó a romperse en las últimas semanas. Según distintos relevamientos privados, los alimentos volvieron a mostrar subas importantes y el precio de la carne retomó aumentos por encima del promedio general.

La consultora LCG detectó que en apenas una semana los alimentos avanzaron 2,6%, impulsados principalmente por incrementos de hasta 4,5% en carnes y subas todavía más pronunciadas en verduras, que llegaron a superar el 7%.

El fenómeno refleja una de las principales preocupaciones que hoy atraviesan a los analistas: la inflación desacelera, pero lo hace sobre una estructura de precios todavía muy sensible a cualquier shock externo o corrección interna.

Las consultoras privadas coinciden en que mayo seguirá mostrando registros elevados. Desde CP-Consultores advirtieron que el ritmo actual de remarcaciones todavía es demasiado alto como para esperar una caída abrupta del índice inflacionario en el corto plazo.

El dato que observan con atención es la persistencia de aumentos mensuales en niveles de entre 2% y 4% sobre una gran cantidad de productos de consumo masivo. Esa dinámica revela que la economía argentina todavía no logró romper completamente la lógica de actualización permanente de precios que dominó los últimos años.

A ese cuadro se sumó durante marzo y abril un factor externo que volvió a alterar costos y expectativas: el impacto internacional del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente. El encarecimiento de los combustibles golpeó directamente sobre los precios mayoristas y amenaza con trasladarse a otros sectores regulados de la economía.

Aunque YPF absorbió parte de las subas en los combustibles para moderar el impacto sobre los surtidores, los economistas advierten que el Gobierno tiene cada vez menos margen fiscal para evitar que esos incrementos terminen trasladándose al transporte, las tarifas y otros servicios.

De hecho, el transporte ya registró aumentos cercanos al 11,6% durante mayo, mientras que otros rubros regulados, como medicina prepaga y telefonía, también comenzaron a ejercer presión sobre el índice general.

En paralelo, algunos sectores estacionales volvieron a mostrar comportamientos típicos del invierno, especialmente frutas y verduras, que históricamente suelen incrementar sus precios durante esta época del año.

Aun así, las proyecciones privadas mantienen cierto optimismo moderado. Consultoras como Equilibra estiman que la inflación de mayo podría ubicarse alrededor del 2,4%, levemente por debajo del dato de abril. Parte de esa desaceleración se explicaría por una menor presión en combustibles respecto de meses anteriores y por los descuentos vinculados al Hot Sale, que generaron rebajas transitorias en rubros como indumentaria, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Sin embargo, incluso quienes proyectan una desaceleración reconocen que el proceso sigue siendo frágil. Muchos productos que deberían mantenerse relativamente estables por la apreciación cambiaria comenzaron igualmente a registrar aumentos, posiblemente vinculados al encarecimiento del transporte y del packaging derivado del shock energético internacional.

El propio mercado parece haber asumido que perforar el 2% mensual todavía demandará tiempo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central de la República Argentina prevé recién para agosto un índice inflacionario por debajo de ese umbral.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta una situación delicada: necesita sostener el proceso de desinflación para consolidar su principal activo económico, pero al mismo tiempo convive con presiones externas y ajustes internos que amenazan con volver más lenta esa desaceleración.