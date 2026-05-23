Martínez acusó al Gobierno de legislar para grupos económicos tras la reforma de Zona Fría

Germán Martínez acusó al oficialismo de legislar en favor de grandes grupos económicos

El diputado sostuvo que las eléctricas fueron clave para garantizar el quórum en Diputados

La reforma de Zona Fría dejará afuera del subsidio a millones de usuarios

El peronismo denunció compensaciones millonarias para Edenor y Edesur dentro del debate energético

Martínez cuestionó además la Ley Hojarasca por considerar que impulsa un desmantelamiento estatal

La oposición advirtió sobre una creciente influencia corporativa en la agenda parlamentaria

La aprobación en Diputados de la reforma al Régimen de Zona Fría volvió a profundizar el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición peronista. Luego de una sesión cargada de tensión política, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó duras acusaciones contra el Gobierno nacional y sostuvo que la agenda parlamentaria ya no responde a decisiones políticas del presidente Javier Milei, sino a intereses de grandes grupos empresariales.

El diputado peronista apuntó directamente contra la relación entre el oficialismo y las compañías energéticas luego de la media sanción de una iniciativa que modifica el esquema de subsidios al gas en regiones alcanzadas por bajas temperaturas. La reforma impulsada por el Gobierno dejará afuera del beneficio a millones de usuarios y, según la explicación oficial, permitirá un ahorro fiscal superior a los 200 millones de dólares anuales.

Sin embargo, Martínez aseguró que detrás de ese argumento existe una negociación mucho más amplia que terminó favoreciendo a empresas distribuidoras de energía. En sus declaraciones, planteó que el verdadero motor político de la sesión no fue la capacidad de articulación parlamentaria del oficialismo, sino la presión de corporaciones interesadas en obtener beneficios económicos.

“El quórum no lo consiguió Milei, lo consiguieron las eléctricas”, resumió el legislador, al describir el escenario que permitió abrir la sesión con el respaldo de sectores aliados y garantizar el tratamiento de proyectos impulsados por La Libertad Avanza.

El eje central de la denuncia del jefe de bancada estuvo puesto en la incorporación de mecanismos de compensación tarifaria para empresas distribuidoras de electricidad. Según explicó, durante el debate sobre el gas se habilitó indirectamente la posibilidad de reconocer deudas y compensaciones acumuladas durante años para compañías como Edenor y Edesur.

Martínez sostuvo que esas compensaciones podrían alcanzar cifras cercanas a los 1.800 millones de dólares, un monto que comparó con el costo fiscal de mantener durante una década el esquema de Zona Fría. Desde su mirada, el Gobierno estaría utilizando el discurso del ajuste y la reducción del gasto para beneficiar a sectores concentrados de la economía.

La crítica también se extendió a la denominada Ley Hojarasca, otro de los proyectos aprobados durante la misma jornada parlamentaria. Para el diputado, bajo la idea de eliminar normas consideradas obsoletas, el oficialismo avanza en realidad sobre un proceso de desmantelamiento de estructuras estatales vinculadas a áreas estratégicas.

En ese sentido, advirtió que las reformas podrían afectar organismos relacionados con la producción pública de medicamentos, empresas tecnológicas y sectores ligados a la defensa nacional. Entre los casos mencionados apareció ARSAT, una de las firmas estatales que el peronismo considera clave en materia de conectividad y desarrollo tecnológico.

El dirigente opositor planteó además una discusión más amplia sobre quién define actualmente la agenda política y económica del país. Según su interpretación, la debilidad parlamentaria del oficialismo genera un escenario donde distintos grupos económicos encuentran margen para influir directamente sobre el contenido de las leyes.

La ofensiva discursiva de Martínez también alcanzó al Poder Judicial. El diputado cuestionó el funcionamiento de ciertos sectores de la justicia y mencionó específicamente a Juan Bautista Mahíques como una figura representativa de una estructura judicial cada vez más corporativa y alejada de las demandas sociales.

Dentro de ese análisis, el legislador sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de fragmentación política y económica que dificulta la construcción de acuerdos de largo plazo. Por eso, pidió al peronismo recuperar capacidad de articulación y construir un relato integral sobre lo que, según considera, está ocurriendo detrás de las reformas impulsadas por el Gobierno.

La sesión dejó así mucho más que la aprobación de proyectos legislativos. También volvió a poner en evidencia la profundidad de la disputa política alrededor del rumbo económico de la administración libertaria y el creciente enfrentamiento entre el oficialismo y una oposición que busca instalar la idea de que las reformas no responden únicamente a criterios fiscales, sino también a intereses corporativos.