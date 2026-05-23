El Gobierno avanza con la desregulación de medicamentos y crece la polémica por la venta fuera de farmacias

El Gobierno analiza permitir la venta de medicamentos de venta libre fuera de farmacias

La reforma apunta también a ampliar la comercialización digital con entrega a domicilio

El mercado de medicamentos OTC mueve más de 1.100 millones de dólares al año en Argentina

Sectores sanitarios advierten sobre el crecimiento de la automedicación y sus riesgos

Existe una disputa judicial abierta sobre la venta online de medicamentos tras el DNU 70/2023

Especialistas alertan sobre el uso indiscriminado de antibióticos, analgésicos y psicofármacos sin control médico

El Gobierno nacional profundiza su agenda de desregulación económica y prepara una reforma que podría modificar de manera sustancial el sistema de comercialización de medicamentos en la Argentina. El eje de la iniciativa apunta a flexibilizar la venta de productos de venta libre y habilitar nuevos canales de distribución, tanto físicos como digitales, en un mercado que mueve cifras millonarias y que al mismo tiempo genera fuertes advertencias sanitarias.

La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y busca avanzar sobre el decreto-ley 17.565, la normativa que desde hace décadas regula el funcionamiento de las farmacias y establece que los medicamentos deben comercializarse bajo supervisión profesional farmacéutica.

La idea oficial consiste en permitir que productos de venta libre, como analgésicos o antiácidos, puedan venderse en supermercados, kioscos y otros comercios, además de ampliar las modalidades de venta online con entrega a domicilio. Los medicamentos bajo receta, según el esquema que analiza el Ejecutivo, continuarían bajo control exclusivo de farmacias habilitadas.

La discusión no es menor. El segmento de medicamentos de venta libre representa un negocio de enorme volumen económico. Estudios privados del sector farmacéutico estiman que el mercado OTC mueve más de 1.100 millones de dólares anuales en la Argentina y representa alrededor del 11% de toda la actividad farmacéutica del país.

Desde el oficialismo sostienen que la flexibilización apunta a ampliar la libertad de elección de los consumidores, facilitar el acceso a productos básicos y modernizar un sistema que consideran excesivamente regulado. Parte de esa estrategia ya había comenzado a implementarse durante 2024, cuando el Gobierno habilitó mediante decreto la exhibición directa de medicamentos de venta libre en góndolas dentro de farmacias.

Aquella medida permitió que determinados productos dejaran de estar detrás del mostrador y pasaran a espacios de acceso directo para los clientes, aunque manteniendo ciertas condiciones obligatorias de conservación, etiquetado y comercialización.

Sin embargo, el avance hacia una apertura más amplia generó resistencia inmediata dentro de distintos sectores sanitarios y farmacéuticos. Especialistas, entidades académicas y gremios del sector advirtieron sobre los riesgos de profundizar la lógica comercial en torno a productos que, aun siendo de venta libre, continúan teniendo impacto directo sobre la salud.

Desde el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Córdoba cuestionaron especialmente el enfoque de mercado aplicado sobre los medicamentos y alertaron sobre un escenario donde la publicidad y la disponibilidad masiva podrían incentivar aún más la automedicación.

El debate se volvió todavía más intenso alrededor de la comercialización digital. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos denunció que distintas plataformas de comercio electrónico continúan ofreciendo medicamentos pese a que existe una suspensión judicial vinculada al DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Según el gremio, mientras la Justicia no resuelva de manera definitiva el planteo presentado contra esa desregulación, la venta online de medicamentos continúa legalmente suspendida. La discusión gira especialmente alrededor de productos de venta libre, aunque también aparecen denuncias vinculadas a la comercialización digital de medicamentos bajo receta.

El conflicto expone además el enorme volumen económico que mueve actualmente el comercio farmacéutico digital. Algunos tratamientos vinculados a enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol y salud mental registran niveles de facturación online multimillonarios y muestran un crecimiento sostenido en los últimos años.

Pero el avance del comercio electrónico también reactivó las alarmas médicas. Especialistas de hospitales públicos y entidades sanitarias advierten que entre el 40% y el 50% de la población consume medicamentos sin indicación profesional, una tendencia que se profundizó después de la pandemia.

El principal temor gira alrededor del uso prolongado e indiscriminado de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y psicofármacos sin control médico. Los profesionales sostienen que esas prácticas pueden provocar desde complicaciones gástricas y renales hasta fenómenos más graves, como la resistencia bacteriana generada por el uso incorrecto de antibióticos.

En ese contexto, la discusión excede la cuestión comercial. El Gobierno plantea la desregulación como parte de una política de apertura económica y simplificación de mercados. Del otro lado, especialistas y sectores farmacéuticos advierten que el medicamento no puede ser tratado únicamente como un producto de consumo masivo.

La tensión entre libertad de mercado y control sanitario promete transformarse en uno de los debates más sensibles de la nueva etapa regulatoria que impulsa la administración libertaria.