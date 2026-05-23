Martín Menem buscó bajar la tensión con Santiago Caputo y calificó la interna libertaria como una “pequeña diferencia”

Martín Menem minimizó su enfrentamiento con Santiago Caputo y habló de una diferencia menor

La polémica surgió tras publicaciones críticas atribuidas a una cuenta vinculada al presidente de Diputados

El funcionario sostuvo que las discusiones internas deberían resolverse “dentro del vestuario”

Menem también cruzó al influencer libertario Daniel Parisini, referente de Las Fuerzas del Cielo

La disputa volvió a mostrar tensiones entre sectores alineados con Karina Milei y Santiago Caputo

El titular de Diputados ratificó su respaldo absoluto al presidente Javier Milei

En medio de una creciente tensión interna dentro de La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó poner paños fríos al conflicto que mantiene con el asesor presidencial Santiago Caputo y minimizó el episodio al definirlo como una “pequeña diferencia” propia de cualquier equipo político.

Las declaraciones del titular de Diputados llegaron después de varios días de especulaciones y cruces silenciosos dentro del oficialismo, luego de que una cuenta atribuida a Menem difundiera publicaciones críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei. El episodio abrió un nuevo foco de tensión dentro del espacio libertario, donde desde hace tiempo conviven distintos sectores de poder alineados alrededor de figuras con fuerte influencia dentro de la Casa Rosada.

El caso tomó relevancia porque el enfrentamiento no involucró a dirigentes periféricos, sino a dos nombres clave del esquema político oficialista. Por un lado, Menem, hombre de extrema confianza del Presidente y pieza central del armado parlamentario del Gobierno. Por el otro, Caputo, uno de los principales estrategas comunicacionales y políticos del mileísmo, con creciente protagonismo dentro del círculo presidencial.

Lejos de profundizar la confrontación, Menem eligió relativizar el conflicto y sostuvo que situaciones de este tipo deberían resolverse puertas adentro. “Esto se debería hablar dentro del vestuario y no ventilar”, señaló durante una entrevista televisiva, en una frase que buscó transmitir una imagen de normalidad frente a una interna que ya quedó expuesta públicamente.

El presidente de Diputados también intentó despegarse de la cuenta desde donde surgieron las publicaciones cuestionadas y apuntó contra la dinámica de las redes sociales. Según explicó, muchas veces contenidos compartidos o replicados desde distintas plataformas terminan siendo interpretados erróneamente como publicaciones personales.

“Twitter es un microclima”, sostuvo Menem, al tiempo que consideró exagerada la dimensión que adquirió la polémica dentro del ecosistema político y mediático.

Sin embargo, aunque buscó mostrarse conciliador, también dejó señales de incomodidad con algunos sectores alineados con Caputo. Especialmente con el espacio digital conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo de militancia libertaria más identificado con el asesor presidencial y con fuerte presencia en redes sociales.

En ese marco, Menem lanzó una ironía dirigida hacia el influencer libertario Daniel Parisini, conocido públicamente como “Gordo Dan”, una de las figuras más visibles de ese sector. Ante las acusaciones y cuestionamientos que circularon desde ese espacio digital, el titular de Diputados respondió con una chicana: “No sabía que Dan era funcionario”.

La frase dejó en evidencia que, detrás del intento de bajar la tensión, persisten diferencias internas vinculadas al manejo político y comunicacional del oficialismo.

La disputa además expone otra línea de tensión cada vez más visible dentro del Gobierno: el equilibrio de poder entre el sector político vinculado a Karina Milei y el armado que orbita alrededor de Caputo. Menem aparece históricamente más cercano al esquema de la secretaria general de la Presidencia, mientras que “Las Fuerzas del Cielo” responden directamente al asesor presidencial.

A pesar de eso, el funcionario evitó escalar el conflicto y se mostró alineado con la postura pública del Presidente, quien decidió respaldar tanto a Menem como a Caputo y dar por cerrado el episodio. “El Presidente ya habló y, una vez que habla, no puede hacerlo nadie más”, afirmó el riojano.

También aseguró que no mantuvo contacto directo con Caputo desde el inicio de la controversia, aunque deslizó que no tendría inconvenientes en conversar personalmente con él para aclarar cualquier malentendido.

En paralelo, el dirigente buscó enviar una señal de disciplina interna y ratificó su lealtad absoluta hacia Milei. “Estoy acá por él y lo voy a bancar hasta el último día”, expresó, intentando clausurar públicamente un conflicto que, sin embargo, volvió a dejar al descubierto las tensiones de poder que atraviesan al oficialismo libertario.

La discusión también refleja un problema recurrente dentro de La Libertad Avanza: el peso cada vez mayor de las redes sociales en la dinámica política interna y la dificultad del Gobierno para contener disputas que rápidamente abandonan el ámbito privado y terminan impactando sobre la escena pública.