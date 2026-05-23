El Gobierno endurece el ajuste para contener la inflación tras el impacto internacional del petróleo

La inflación mayorista saltó al 5,2% en abril y alcanzó el nivel más alto de los últimos dos años

El Gobierno atribuyó el aumento al impacto internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente

Javier Milei endureció la política monetaria para evitar un traslado mayor a la inflación minorista

El oficialismo postergó aumentos en combustibles y reforzó subsidios al gas para contener precios

Empresas alimenticias comenzaron a aplicar remarcaciones más agresivas en productos básicos

El mercado proyecta que la inflación de mayo volverá a ubicarse por encima del 2% mensual

El inesperado salto de la inflación mayorista durante abril encendió señales de alarma dentro del Gobierno y obligó a la administración de Javier Milei a reaccionar rápidamente para evitar que la presión sobre los costos termine trasladándose de lleno al consumo masivo.

El índice de precios internos al por mayor registró una suba de 5,2%, el nivel más alto de los últimos dos años, impulsado principalmente por el fuerte aumento internacional del petróleo tras la profundización de la guerra en Medio Oriente. La aceleración sorprendió incluso a funcionarios económicos que venían destacando la desaceleración de la inflación minorista como uno de los principales logros del programa económico.

Tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron rápidamente a explicar el fenómeno y apuntaron al impacto externo generado por el salto del barril de crudo Brent, que pasó de valores cercanos a los 65 dólares a superar los 110.

Desde el Palacio de Hacienda detallaron que sectores vinculados al petróleo, combustibles, químicos, plásticos y derivados explicaron prácticamente la totalidad del incremento mayorista registrado en abril. Sin embargo, detrás de esa explicación técnica aparece una preocupación mucho más profunda para el Gobierno: el riesgo de los llamados “efectos de segunda vuelta”.

Ese fenómeno ocurre cuando un shock inicial de costos comienza a trasladarse progresivamente al resto de la economía, impactando sobre transporte, tarifas, alimentos y productos de consumo cotidiano. Y justamente eso es lo que empieza a observarse en distintos rubros.

Frente a ese escenario, Milei endureció todavía más el esquema monetario y fiscal con el objetivo de impedir que el shock externo derive en una nueva aceleración inflacionaria. Durante una exposición ante financistas, el Presidente ratificó que el Banco Central continuará esterilizando emisión monetaria y sostuvo que no existe margen para expandir pesos en circulación.

El mensaje oficial busca transmitir una idea central: el Gobierno está dispuesto a sostener un ajuste mucho más severo antes que permitir una reactivación de la inflación.

En paralelo, la administración libertaria comenzó a aplicar medidas transitorias para amortiguar el impacto del petróleo sobre los precios internos. Una de las principales decisiones fue postergar nuevamente la actualización de impuestos sobre los combustibles y mantener un virtual congelamiento parcial en surtidores.

La estrategia apunta a evitar un traslado inmediato del aumento internacional del crudo al precio de las naftas. Según distintos economistas, una actualización plena de los combustibles podría haber provocado un fuerte salto adicional en el índice general de precios.

Al mismo tiempo, el Gobierno decidió reforzar subsidios sobre el gas durante mayo para impedir un impacto más brusco en las tarifas de servicios públicos. La medida permitió contener parcialmente el rubro vivienda, aunque distintos analistas advierten que sólo posterga correcciones que eventualmente deberán aplicarse.

Economistas como Marina Dal Poggetto sostienen que el costo fiscal de estas medidas funciona como un mecanismo de contención temporaria, pero no resuelve el problema estructural generado por el encarecimiento internacional de la energía.

Mientras tanto, el efecto inflacionario ya empezó a sentirse en góndolas y listas de precios.

En las últimas semanas, distintas empresas alimenticias comenzaron a aplicar aumentos superiores a los registrados en meses anteriores. Productos básicos como arroz, aceites, lácteos y café muestran remarcaciones que en algunos casos superan ampliamente el promedio mensual observado durante el proceso reciente de desaceleración inflacionaria.

El caso del arroz aparece entre los más llamativos, con incrementos que llegan hasta el 17% según distintas presentaciones comerciales. También se registran fuertes subas en yogures, leche en polvo, postres lácteos y café instantáneo.

El fenómeno genera preocupación porque ocurre en un contexto donde el dólar oficial permanece relativamente estable y sin movimientos bruscos. Eso alimenta la percepción de que el impacto energético y los mayores costos logísticos están empezando a trasladarse silenciosamente sobre distintos sectores de consumo masivo.

Por ahora, la estabilidad en el precio de la carne funciona como uno de los principales factores de contención para el índice de mayo. Sin ese componente, la inflación minorista probablemente mostraría una aceleración todavía mayor.

Aun así, tanto las consultoras privadas como el propio mercado ya descuentan que la inflación volverá a ubicarse cómodamente por encima del 2% mensual durante mayo, alejando temporalmente uno de los objetivos centrales que se había fijado el Gobierno.

El desafío para la Casa Rosada ahora es doble: sostener el proceso de desinflación sin relajar el ajuste monetario y, al mismo tiempo, evitar que el shock internacional termine erosionando uno de los pilares políticos más importantes de la gestión Milei.