Milei volverá al Tedeum del 25 de Mayo en medio de tensiones políticas y reclamos de la Iglesia

Javier Milei participará nuevamente del Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana

La vicepresidente Victoria Villarruel todavía no confirmó su asistencia a la ceremonia religiosa

La relación entre Villarruel y la Casa Rosada atraviesa uno de sus momentos más tensos

El arzobispo Jorge García Cuerva reclamó unidad y criticó el clima de agresión política

La Iglesia mantiene fuertes preocupaciones por la situación social y económica del país

El Tedeum volverá a funcionar como escenario de alto contenido político e institucional

El presidente Javier Milei participará nuevamente del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una ceremonia que este año estará atravesada por un clima político particularmente sensible, marcado por las tensiones internas dentro del oficialismo y por los crecientes cuestionamientos de la Iglesia respecto de la situación social y económica que atraviesan los sectores más vulnerables.

La actividad oficial comenzará durante la madrugada del lunes con una cadena nacional en la que se emitirá el Himno Nacional. Luego, a partir de las 9:40, Milei y los integrantes de su Gabinete cruzarán la Plaza de Mayo desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana para participar de la ceremonia religiosa prevista para las 10 de la mañana.

Sin embargo, una de las principales incógnitas alrededor de la jornada sigue siendo la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, quien hasta el momento no confirmó su asistencia y mantiene una relación cada vez más distante con el núcleo duro del Gobierno.

La ausencia de definiciones por parte de Villarruel se produce en un contexto de fuerte enfriamiento político con la Casa Rosada y luego de varios episodios que dejaron expuestas diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. En las últimas semanas, la titular del Senado volvió a diferenciarse públicamente del oficialismo al pronunciarse sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclamarle que presentara rápidamente su declaración jurada en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

La tensión política ya había quedado en evidencia durante otra ceremonia religiosa reciente, vinculada al aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. En aquella oportunidad, Villarruel decidió no participar y justificó su ausencia asegurando que no quería formar parte de un evento “politizado”.

El Tedeum, históricamente asociado a los gestos institucionales de unidad nacional, volvió en los últimos años a convertirse también en un escenario donde se reflejan las disputas políticas y las fracturas dentro del poder.

En 2025, por ejemplo, la ceremonia quedó marcada por un gesto que generó fuerte repercusión pública cuando Milei evitó saludar tanto a Villarruel como al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, antes del inicio de la celebración religiosa.

Aquella situación generó críticas dentro del propio ámbito eclesiástico, donde distintos referentes expresaron preocupación por el clima de confrontación política y social que atraviesa el país.

En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a enviar en las últimas horas un mensaje orientado a la necesidad de reconstruir consensos y bajar el nivel de agresividad pública entre dirigentes políticos.

El religioso anticipó que la homilía buscará interpelar a toda la sociedad argentina y no a un espacio partidario en particular. Además, planteó que el deterioro de los vínculos entre dirigentes termina impactando directamente sobre la convivencia social.

“Si entre nosotros nos maltratamos, nos dejamos de saludar y nos agredimos verbalmente, ¿qué podemos esperar de la sociedad?”, señaló García Cuerva al referirse al actual clima político.

La Iglesia viene expresando desde hace meses preocupación por el aumento de la pobreza, la situación de los jubilados, el deterioro del tejido social y las dificultades que enfrentan numerosos sectores para afrontar el impacto del ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional.

Aunque desde el oficialismo buscan mantener una relación institucional con el Episcopado, distintos mensajes emitidos desde ámbitos eclesiásticos comenzaron a reflejar un tono cada vez más crítico hacia las consecuencias sociales del programa económico libertario.

Por eso, el Tedeum de este año no sólo tendrá una carga simbólica vinculada a la fecha patria, sino también un fuerte componente político. La ceremonia reunirá nuevamente a los principales referentes del poder en medio de un escenario atravesado por internas oficiales, cuestionamientos sociales y una creciente preocupación institucional por la escalada de confrontación en la vida pública argentina.