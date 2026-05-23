El Gobierno demora la reforma electoral mientras busca sostener su invicto legislativo en el Congreso

El Gobierno busca preservar su invicto legislativo y demora el tratamiento de la reforma electoral

La Libertad Avanza prepara una nueva sesión en el Senado con proyectos considerados prioritarios

La reforma política genera diferencias incluso entre bloques aliados del oficialismo

El debate incluye cambios sobre PASO, financiamiento electoral y funcionamiento de partidos

Gobernadores y provincias comenzaron a influir en las negociaciones parlamentarias

El oficialismo sostiene que reducir elecciones permitiría un importante ahorro fiscal

La estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza atraviesa una etapa de máxima cautela. Mientras el oficialismo se prepara para una nueva sesión clave en el Senado, el Gobierno decidió ralentizar el tratamiento de la reforma electoral con un objetivo político concreto: evitar una derrota legislativa y preservar un dato que en la Casa Rosada exhiben como símbolo de fortaleza. Desde la renovación de la composición del Congreso, la administración de Javier Milei no perdió ninguna votación en el recinto.

Ese invicto parlamentario se convirtió en uno de los principales activos políticos del oficialismo, especialmente en un contexto donde continúa sin mayoría propia y depende permanentemente de negociaciones con gobernadores, bloques dialoguistas y aliados circunstanciales.

Por eso, mientras avanzan proyectos considerados prioritarios para el Gobierno, la reforma política quedó momentáneamente bajo revisión. La intención oficial es evitar que un debate demasiado amplio o apresurado fracture los acuerdos construidos durante los últimos meses.

En paralelo, el Senado ya se prepara para una nueva sesión donde el oficialismo buscará avanzar con temas sensibles, entre ellos pliegos judiciales, iniciativas vinculadas a deuda y la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Sin embargo, el principal foco político sigue puesto sobre la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, un proyecto ambicioso que incluye modificaciones sobre financiamiento partidario, funcionamiento de las PASO, validación de partidos y mecanismos de votación.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara alta a fines de abril, rápidamente encontró resistencias incluso dentro de sectores aliados. El presidente del bloque PRO, Martín Goerling, presentó una propuesta propia de Ficha Limpia, mientras que el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, impulsó mantener las primarias abiertas aunque no obligatorias.

Las diferencias también alcanzan a otros puntos sensibles del proyecto oficial, como la posibilidad de implementar una opción para votar todas las categorías con una única marca, mecanismo que genera reparos entre distintos sectores parlamentarios.

En el oficialismo reconocen que la reforma necesita acuerdos progresivos y que el Senado aparece como el ámbito más favorable para negociar. La lógica política detrás de esa decisión es clara: en la Cámara alta existen menos bloques y menos fragmentación que en Diputados, donde el mapa legislativo se vuelve mucho más complejo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejó entrever recientemente las dificultades que enfrenta el oficialismo para alcanzar consensos sólidos. Aunque intentó mostrarse optimista sobre la posibilidad de avanzar con una “reforma posible”, admitió implícitamente que todavía no existe respaldo pleno ni siquiera dentro del universo aliado.

En ese escenario, las provincias comenzaron a jugar un papel decisivo. Gobernadores y referentes territoriales analizan cómo impactaría la eventual eliminación o modificación de las PASO sobre sus propios armados políticos.

El gobernador catamarqueño Raúl Jalil y el líder político misionero Carlos Rovira ya expresaron posiciones favorables a reducir las primarias al ámbito estrictamente partidario. También aparecen sectores del peronismo cordobés históricamente críticos del sistema actual.

Para la Casa Rosada, el principal argumento sigue siendo económico. El Gobierno insiste en que la eliminación o reducción de las PASO permitiría un importante ahorro fiscal en medio del ajuste presupuestario que atraviesa el Estado nacional.

Además, dentro del oficialismo cuestionan el elevado costo de las campañas audiovisuales obligatorias y consideran que buena parte del esquema electoral vigente perdió utilidad práctica frente al nuevo escenario digital y de redes sociales.

Pero la resistencia opositora continúa siendo importante. El peronismo ya dejó en claro su rechazo a varios puntos de la reforma, especialmente a la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y a las restricciones vinculadas a contratación de servicios extranjeros durante campañas electorales.

El senador sanjuanino José Uñac fue uno de los primeros en fijar públicamente esa postura crítica durante el debate en comisión.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a negociar artículo por artículo y avanzar parcialmente, tal como ocurrió anteriormente con otras reformas impulsadas por Milei. En la Casa Rosada recuerdan que, aun sin conseguir inicialmente todos sus objetivos, lograron aprobar herramientas importantes como la implementación de la Boleta Única de Papel y la suspensión de las PASO.

Por eso, dentro del oficialismo consideran que incluso instalar nuevamente el debate ya representa una victoria política. Sobre todo porque entienden que buena parte de la sociedad rechaza la multiplicación de elecciones y observa con desgaste el funcionamiento actual del sistema electoral argentino.