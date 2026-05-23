La CNV avanzó con una fuerte desregulación interna para agilizar controles y operaciones financieras

La CNV aprobó la Resolución General 1140/2026 para agilizar trámites y controles internos

La reforma amplía facultades delegadas dentro del organismo para acelerar procedimientos técnicos

Las nuevas normas modifican mecanismos vinculados a prevención de lavado de activos

Se incorporaron cambios sobre trazabilidad de fondos y operaciones agroindustriales

Agentes y operadores deberán garantizar identificación completa y seguimiento de fondos

La medida impactará sobre auditores, sociedades de bolsa y actores del mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores puso en marcha una nueva batería de cambios regulatorios orientados a acelerar procedimientos administrativos, fortalecer mecanismos de control y modernizar el funcionamiento operativo del mercado de capitales argentino. Lo hizo a través de la Resolución General 1140/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial y considerada una de las reformas técnicas más importantes impulsadas por el organismo durante el último tiempo.

La medida introduce modificaciones sobre las Normas N.T. 2013 y sus actualizaciones posteriores, especialmente en áreas vinculadas al control operativo, las facultades delegadas y la trazabilidad de fondos dentro del sistema financiero.

El objetivo central de la reforma es doble. Por un lado, la CNV busca agilizar trámites internos que hasta ahora dependían de decisiones más centralizadas del Directorio. Por el otro, intenta corregir aspectos técnicos relacionados con los sistemas de prevención de lavado de activos que venían generando demoras y dificultades operativas para distintos actores del mercado.

Uno de los cambios más relevantes pasa por la ampliación de facultades delegadas dentro de la estructura del organismo. A partir de ahora, distintas áreas técnicas tendrán capacidad de resolver procedimientos administrativos sin necesidad de elevar cada trámite al Directorio.

Entre las modificaciones más importantes aparece la nueva potestad otorgada a la Subgerencia de Control de Auditores, que podrá intervenir directamente en la inscripción y cancelación del Registro de Auditores Externos y de asociaciones profesionales vinculadas al sector.

Desde el organismo explicaron que la decisión se apoya en principios de descentralización administrativa que permiten agilizar definiciones de carácter técnico y operativo dentro de organismos públicos especializados.

La resolución además actualiza el esquema de competencias internas en distintas gerencias y subgerencias de la CNV, consolidando atribuciones vinculadas a advertencias por incumplimientos formales, autorizaciones societarias, utilización de registros digitales y procedimientos relacionados con agentes del mercado.

Entre las facultades delegadas también figuran autorizaciones vinculadas a reformas societarias, modificaciones de domicilio, cambios de denominación empresarial y cierres de ejercicio contable, entre otros trámites considerados rutinarios.

La lógica oficial apunta a reducir tiempos burocráticos y liberar al Directorio de tareas operativas para concentrar la actividad en definiciones estratégicas y regulatorias de mayor impacto.

Pero además de los cambios administrativos, la resolución incorpora modificaciones sensibles sobre trazabilidad de fondos y control de operaciones financieras, especialmente en sectores vinculados al agro.

La CNV corrigió un error técnico detectado en una resolución previa relacionada con los mecanismos PLA/FT/FP destinados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La nueva normativa establece que los fondos utilizados para operaciones dentro del mercado de capitales deberán provenir de cuentas bancarias cuya titularidad o cotitularidad corresponda al cliente involucrado. También se permitirá operar mediante cuentas virtuales asociadas al CUIT del usuario, siempre que exista plena identificación y trazabilidad de los movimientos.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema aparece en las operaciones vinculadas al corretaje de granos y actividades agroindustriales.

La resolución habilita que agentes especializados en el sector agropecuario puedan recibir fondos provenientes de cuentas propias afectadas a esas actividades, aunque bajo estrictas condiciones de identificación y seguimiento del origen del dinero.

En todos los casos, los operadores deberán garantizar la correcta individualización de cada cliente mediante CUIT, nombre y apellido, además de mantener registros completos sobre la trazabilidad de las operaciones.

La misma lógica se aplicará para los agentes integrales que trabajen junto a operadores vinculados a actividades agropecuarias o agroindustriales.

Con estas modificaciones, el organismo busca adaptar las regulaciones a dinámicas comerciales que crecieron fuertemente durante los últimos años y que muchas veces generaban zonas grises operativas dentro del mercado financiero.

Desde la CNV sostienen que los cambios apuntan a mejorar la eficiencia regulatoria sin relajar los controles sobre movimientos de fondos y prevención de operaciones irregulares.

La resolución entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación oficial y tendrá impacto directo sobre auditores externos, agentes de bolsa, sociedades financieras y operadores vinculados al mercado de capitales.

La reforma además se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno nacional orientada a reducir tiempos burocráticos, digitalizar procedimientos y flexibilizar estructuras administrativas en distintos organismos del Estado.