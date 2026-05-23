Polémica en ARCA por ascensos jerárquicos: denuncian favoritismos y tensión creciente dentro del organismo

La resolución firmada por Andrés Vázquez habilitó el ascenso de unos 246 agentes dentro de ARCA

Sectores gremiales denunciaron favoritismos, discrecionalidad y promociones sin criterios objetivos

Entre las críticas aparecen casos de familiares y allegados a funcionarios jerárquicos del organismo

La medida generó fuerte malestar interno en medio de paritarias contenidas y pérdida salarial

El conflicto se produce mientras el Gobierno impulsa un fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado

Desde sectores sindicales advirtieron que podrían avanzar con medidas de fuerza si continúa la tensión

Una fuerte controversia se desató en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que se conociera una disposición firmada por su titular, Andrés Vázquez, que habilitó el ascenso de unos 246 agentes a categorías superiores dentro del escalafón del organismo. La medida generó malestar interno y abrió una disputa con sectores gremiales, que denuncian supuestos criterios discrecionales, beneficios por afinidad política y promociones otorgadas sin respetar antecedentes profesionales ni antigüedad.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, fue defendida desde la conducción de ARCA bajo el argumento de reconocer “el desempeño, la idoneidad y el compromiso permanente” de los trabajadores alcanzados por las recategorizaciones. Sin embargo, dentro del organismo la decisión cayó en un contexto particularmente sensible: mientras el Gobierno profundiza el ajuste sobre distintas áreas del Estado y mantiene paritarias contenidas, el otorgamiento de mejoras salariales para un grupo reducido de funcionarios alimentó cuestionamientos y tensiones.

Entre las críticas más repetidas aparece la supuesta falta de criterios objetivos para definir quiénes accedieron a las nuevas categorías. Voces sindicales sostienen que varias promociones beneficiarían a familiares directos de altos funcionarios y a empleados cercanos a la conducción política del organismo. Uno de los casos señalados es el de Nicolás Andrés Velis, hijo del director de Aduana, José Andrés Velis, quien habría accedido a uno de los escalafones jerárquicos más altos pese a no reunir —según denunciaron desde sectores internos— los requisitos académicos previstos para ese rango.

También se mencionó el ascenso de funcionarios provenientes de otras áreas del Estado que ingresaron recientemente a ARCA y que habrían sido promovidos a categorías elevadas en poco tiempo. La situación encendió la bronca entre trabajadores de carrera que aseguran llevar años esperando mejoras similares dentro de la estructura administrativa.

En los pasillos del organismo, el clima se volvió cada vez más tenso. Durante las últimas horas aparecieron volantes críticos contra la conducción y desde distintos sectores gremiales advirtieron que las decisiones adoptadas “distorsionan la carrera administrativa” y afectan los mecanismos de reconocimiento profesional dentro de la agencia.

La polémica también tomó dimensión política porque la medida aparece en un momento donde el Gobierno nacional insiste en profundizar el ajuste fiscal y exige recortes en distintas áreas del sector público. Mientras se mantienen congelamientos presupuestarios y fuertes límites salariales para empleados estatales, la decisión de avanzar con ascensos jerárquicos masivos fue interpretada por algunos sectores como una contradicción respecto del discurso oficial sobre austeridad y reducción del gasto.

Las críticas gremiales además se apoyan en la situación salarial que atraviesan los trabajadores del organismo. Desde distintos espacios sindicales aseguran que los empleados de ARCA acumulan una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión libertaria y denuncian que las negociaciones paritarias permanecen virtualmente frenadas. En ese escenario, la promoción de un grupo reducido de agentes terminó profundizando el malestar.

La controversia se desarrolla, además, en un contexto delicado para la recaudación tributaria. Según datos oficiales, ARCA viene registrando meses consecutivos de caída real en los ingresos fiscales, afectados por la desaceleración económica y el impacto del proceso de ajuste. Aunque la recaudación mostró incrementos nominales, distintos análisis internos advierten que esos números quedaron por debajo de la inflación.

Dentro del organismo, algunos trabajadores relacionan esa caída con la reducción de controles y fiscalizaciones impulsada durante la actual gestión. En paralelo, cuestionan que mientras se reclama eficiencia y sacrificio al conjunto del personal, se otorguen ascensos que consideran vinculados más a la cercanía política que al mérito profesional.

Pese al fuerte malestar, desde sectores gremiales aclararon que por el momento no impulsarán acciones judiciales contra la resolución para evitar perjudicar a empleados que consideran legítimamente reconocidos. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de avanzar con medidas sindicales si no hay cambios en la política salarial y en los criterios de promoción interna.

La tensión dentro de ARCA vuelve así a exponer una de las discusiones más sensibles que atraviesan al Estado nacional: cómo compatibilizar el discurso de austeridad con las decisiones administrativas internas, en medio de un ajuste que impacta sobre salarios, estructura pública y funcionamiento de organismos clave para la recaudación fiscal.