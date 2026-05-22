Fabricio Dellasanta defendió la nueva ordenanza de remises y apps: “La legislación tiene que adaptarse a la realidad”

El concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, explicó en diálogo con R24N los principales alcances de la nueva ordenanza aprobada este jueves por unanimidad en el Concejo Municipal de Rafaela, que modifica profundamente el funcionamiento del sistema de remises y aplicaciones de viajes como Uber y DiDi.

La normativa, impulsada por el bloque libertario, busca reemplazar la ordenanza aprobada meses atrás y avanzar hacia un esquema más flexible, simplificado y adaptado al funcionamiento actual del transporte privado de pasajeros.

“Empezamos a trabajar con el criterio de que la legislación se adapte a la realidad y no pretender que la realidad tenga que adaptarse a una legislación vieja y obsoleta”, sostuvo Dellasanta.

El edil explicó que uno de los principales objetivos fue terminar con las trabas burocráticas y facilitar la registración de conductores que trabajan tanto en remises como en aplicaciones.

Según detalló, la nueva normativa permitirá que los choferes puedan trabajar “sin persecuciones” y con requisitos administrativos mucho más simples que los establecidos anteriormente.

Entre las modificaciones más importantes aparece la eliminación de la obligatoriedad de que los remises sean de color blanco y la equiparación de condiciones entre vehículos de aplicaciones y remises tradicionales.

Además, se estableció que tanto los remises como los vehículos utilizados en plataformas digitales podrán tener hasta 20 años de antigüedad.

“Buscamos igualdad de condiciones y simplificación para quienes trabajan”, remarcó el concejal de LLA.

Otro de los cambios centrales tiene que ver con las licencias habilitantes. La nueva ordenanza permitirá trabajar con licencia categoría B1 —la habitual para vehículos particulares— aunque manteniendo las exigencias vinculadas a seguros y normativas de seguridad.

En ese sentido, Dellasanta aclaró que el objetivo no es desregular completamente el sistema, sino eliminar requisitos que consideraban excesivos y alejados de la realidad laboral actual.

La ordenanza también contempla dejar sin efecto multas aplicadas anteriormente a conductores por incumplimientos vinculados a la vieja normativa.

“Se van a perdonar mediante una recomendación, se van a anular”, aseguró el edil libertario.

Durante la entrevista con R24N, Fabricio Dellasanta sostuvo además que el debate sobre aplicaciones de viajes despertó un enorme interés entre vecinos y usuarios de la ciudad.

Según afirmó, gran parte de la sociedad defiende este tipo de servicios debido a sus menores costos, rapidez y facilidad de acceso.

“El usuario dice: tengo un servicio bueno, a buen precio y no quiero que me lo quiten”, expresó.

El concejal también destacó que muchas personas utilizan las plataformas como complemento económico frente a la situación actual del país.

Jubilados, trabajadores y vecinos que necesitan ingresos adicionales encuentran en aplicaciones como Uber o DiDi una posibilidad concreta de generar recursos sin depender exclusivamente de un empleo formal tradicional.

Además, remarcó que las plataformas permiten compartir viajes y abaratar costos, especialmente para trabajadores que diariamente deben trasladarse hacia el Parque Industrial.

En paralelo, Dellasanta cuestionó duramente el funcionamiento del sistema de minibuses urbanos de Rafaela y aseguró que actualmente representa una pérdida millonaria para el municipio.

Según sostuvo, el sistema genera un déficit anual cercano a los 2.100 millones de pesos y cada vez es menos utilizado por los vecinos debido a los tiempos de espera y los costos operativos.

“Tenemos que ir hacia servicios eficientes, a buen precio y resueltos entre privados”, concluyó el concejal de La Libertad Avanza.

La aprobación unánime de la ordenanza marca además un fuerte triunfo político para el bloque libertario dentro del Concejo Municipal, al lograr instalar un debate que terminó modificando de manera estructural el esquema regulatorio del transporte privado en Rafaela.