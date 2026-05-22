Luis Castellano confirmó que no será candidato en 2027 y lanzó a Juan Senn como su apuesta para recuperar Rafaela

El exintendente de Rafaela, Luis Castellano, confirmó públicamente que no volverá a competir por la Intendencia en las elecciones de 2027 y despejó así todas las especulaciones sobre un posible retorno al Palacio Municipal.

La definición fue contundente y sin rodeos.

“No, no voy a ser candidato a intendente”, sentenció el exmandatario local durante un reportaje concedido al medio local Rafaela Noticias , dejando en claro que su etapa como candidato quedó atrás.

Sin embargo, lejos de abandonar la construcción política, Castellano adelantó que concentrará todos sus esfuerzos en impulsar una nueva figura dentro del justicialismo local: Juan Senn.

“Estoy trabajando para que Juan Senn sea intendente de la ciudad de Rafaela”, afirmó de manera explícita, marcando por primera vez con claridad quién es el dirigente que pretende proyectar como heredero político dentro del peronismo rafaelino.

Para el exintendente, el actual presidente del Concejo Municipal reúne las condiciones necesarias para conducir la ciudad en un contexto complejo y desafiante.

“Juan es una persona preparada, es un dirigente moderno”, sostuvo Castellano, quien además destacó el rol que viene desempeñando dentro del cuerpo legislativo local.

Según explicó, Senn logró conducir el Concejo en un escenario político complicado, marcado por minorías y necesidad permanente de diálogo.

“Muy en silencio y muy humildemente está liderando el Concejo Municipal en un momento muy complejo”, remarcó.

Pero además, el exmandatario dejó una definición política aún más fuerte:

“Juan tiene a Rafaela en la cabeza, porque la tiene completa en la cabeza y está a la altura de lo que Rafaela necesita”.

La entrevista dejó en evidencia que el exintendente no solo decidió bajarse definitivamente de la carrera electoral, sino que además ya comenzó a ordenar el escenario interno del justicialismo pensando en la disputa por el poder municipal dentro de dos años.

Críticas al gobierno actual y al manejo de la obra pública

Más allá de la definición electoral, la entrevista de Luis Castellano estuvo cargada de cuestionamientos hacia la actual gestión municipal encabezada por Leonardo Viotti.

Uno de los ejes principales fue la política de obras públicas y, particularmente, el plan de pavimentación y repavimentación impulsado por el Ejecutivo local.

El exintendente cuestionó con dureza la forma en que se aprobó el programa y aseguró que faltó diálogo con los vecinos.

“Se votó medio ahí entre gallos y medianoche antes de la elección y sin diálogo”, disparó.

Para Castellano, una obra de semejante magnitud requería un trabajo mucho más profundo de explicación y consenso social.

“Hay que discutir casa por casa con cada vecino”, sostuvo, advirtiendo que el impacto económico sobre las familias no fue correctamente abordado por el actual gobierno.

En su análisis, el Ejecutivo actuó de manera apresurada y sin medir las consecuencias políticas y sociales del proceso.

“El Ejecutivo actuó rápido, actuó mal, actuó sin diálogo y las consecuencias después estuvieron a la vista”, afirmó.

Además, cuestionó aspectos técnicos vinculados a las tareas de bacheo y recordó que históricamente el municipio trabajaba con asfalto en caliente a través de convenios con Vialidad Provincial, señalando que el asfalto en frío utilizado actualmente “no dura”.

El deterioro del “Modelo Rafaela”

Otro de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Castellano fue consultado sobre cómo observa actualmente a la ciudad.

La respuesta fue categórica.

“La veo mal”, afirmó.

El exintendente sostuvo que Rafaela perdió protagonismo estratégico y dejó de ocupar el lugar de referencia regional que históricamente había construido.

Según explicó, la ciudad pasó de discutir proyectos vinculados al desarrollo, universidades, producción y eventos internacionales a debatir problemáticas básicas vinculadas al deterioro urbano y social.

“Se le bajó mucho la vara a la discusión de Rafaela”, lamentó.

En ese sentido, enumeró problemáticas como personas durmiendo en la calle, crecimiento de conflictos sociales y debates sobre seguridad y cárceles, contrastándolo con la visión de ciudad que, según él, caracterizó etapas anteriores.

Pero quizás una de las frases más fuertes tuvo que ver con el posicionamiento político de la ciudad:

“Rafaela desapareció de la agenda nacional y provincial”, aseguró.

Para Castellano, existe actualmente una ausencia de liderazgo político capaz de convocar a las instituciones intermedias y defender temas estratégicos para la ciudad, como la situación de la Ruta 34 o la continuidad de organismos como el INTI y el INTA.

Incluso advirtió sobre un clima de temor y polarización que, según dijo, paraliza la participación institucional.

“Todo el mundo tiene miedo”, lanzó.

Odesur y el futuro político

En el tramo final de la entrevista, Luis Castellano también se refirió a los Juegos Odesur y reclamó reconocimiento político para el origen del proyecto.

Recordó que fue el exgobernador Omar Perotti quien impulsó la candidatura de la provincia y permitió incorporar a Rafaela dentro del esquema organizativo.

“Lamento que no se reconozca el origen de esto”, expresó, cuestionando que distintos sectores intenten apropiarse políticamente de una obra que, según remarcó, debería ser considerada patrimonio de toda la ciudad.

Finalmente, el exintendente advirtió que el futuro inmediato estará marcado por una agenda social mucho más compleja debido al contexto económico nacional.

Según sostuvo, el próximo gobierno municipal enfrentará una situación mucho más delicada y necesitará construir una fuerte estructura de contención social.

Lo concreto es que la entrevista concedida por Luis Castellano al medio local Rafaela Noticias dejó dos definiciones políticas centrales:

que el exintendente no será candidato en 2027 y que su apuesta política para intentar recuperar la Municipalidad ya tiene nombre y apellido: Juan Senn.