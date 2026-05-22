Castellano se bajó de la pelea y apuesta todo a Juan Senn: ¿respaldo político o salvavidas de plomo?

RAFAELA Por Carlos Zimerman

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carlos zimerman
Por Carlos Zimerman

La decisión de Luis Castellano de confirmar que no será candidato a intendente en 2027 no parece responder únicamente a una cuestión generacional o estratégica. En realidad, detrás de ese movimiento político aparece una conclusión que el exmandatario de Rafaela probablemente terminó comprendiendo con crudeza: la mala gestión que viene llevando adelante Leonardo Viotti desde que asumió en 2023 no alcanza, por sí sola, para borrar el desgaste político y la negativa imagen que gran parte de la sociedad todavía mantiene sobre los últimos años del peronismo local.

Porque aunque el actual gobierno municipal acumule errores, improvisaciones y una creciente sensación de desorden administrativo y político, eso no significa automáticamente que la ciudadanía haya olvidado los más de 35 años de gobiernos justicialistas en la ciudad, de los cuales 12 tuvieron a Castellano como máxima autoridad.

Y el exintendente parece haberlo entendido.

Por eso decidió correrse de escena antes de exponerse a una candidatura que, aunque nunca confirmó oficialmente, sus movimientos políticos venían insinuando desde hace tiempo.

Castellano entendió que su figura hoy posiblemente genera más peso político negativo que capacidad de expansión electoral.

Eso no implica desconocer su trayectoria ni mucho menos ridiculizarla. Todo lo contrario.

Luis Castellano prácticamente construyó toda su vida adulta alrededor de la política y de la gestión pública. Más allá de su profesión de arquitecto, la realidad es que pasó gran parte de su vida vinculado al funcionamiento del Estado y a la administración municipal.

Y eso no debe interpretarse como un ataque.

Doce años al frente de una ciudad marcan definitivamente la vida profesional, política y personal de cualquier dirigente.

Especialmente cuando se llega joven al poder, como ocurrió con Castellano.

Sin embargo, la política rara vez perdona los desgastes largos. Y el exintendente probablemente percibió que insistir con un regreso podía terminar debilitando todavía más al peronismo local.

Por eso eligió otro camino: convertirse en el gran impulsor de Juan Senn.

Y allí aparece ahora el verdadero interrogante político hacia adelante.

Porque nadie discute dentro del justicialismo rafaelino que Senn es uno de los dirigentes más preparados, inteligentes y políticamente sólidos que hoy tiene el PJ local.

A pesar de su juventud, posee experiencia legislativa, conocimiento del funcionamiento del Estado y capacidad de diálogo, incluso en contextos complejos.

Además, logró conducir el Concejo Municipal en minoría sin quedar atrapado permanentemente en la confrontación política estéril.

Senn probablemente representa hoy la mejor expresión de renovación política que tiene el peronismo de Rafaela.

Pero justamente por eso surge la gran duda:

¿El respaldo explícito y contundente de Castellano lo fortalece o termina asfixiándolo políticamente?

Porque en política los padrinazgos excesivos muchas veces funcionan como abrazos de oso.

Sobre todo cuando quien impulsa la candidatura carga todavía con niveles importantes de desgaste político y rechazo social.

Castellano decidió prácticamente “blanquear” a Juan Senn como su heredero político. Lo hizo de manera directa, sin medias tintas y dejando en claro que trabajará para instalarlo como candidato a intendente.

Y aunque eso puede ordenar internamente al peronismo, también corre el riesgo de transformar a Senn en una continuidad demasiado evidente de una etapa política que una parte importante de la sociedad decidió cerrar en 2023.

Allí estará, probablemente, el principal desafío del joven concejal peronista.

Construir identidad propia sin romper con quien hoy aparece como su principal sostén político.

La paradoja es interesante.

Porque tanto Juan Senn como Leonardo Viotti pertenecen a una nueva generación de dirigentes jóvenes, con edades similares y proyección política hacia adelante.

Sin embargo, uno gobierna hoy una ciudad que muestra crecientes problemas de gestión, mientras el otro intenta posicionarse como alternativa futura.

Y quizás el mayor capital político que termine acumulando Senn sea justamente observar lo que ocurre actualmente en la Municipalidad.

La experiencia de Viotti podría terminar funcionando como el manual perfecto de todo lo que un futuro intendente no debería hacer.

El tiempo dirá si la jugada de Luis Castellano fue una decisión estratégica inteligente o un movimiento desesperado para intentar conservar influencia dentro del peronismo local.

Y también dirá si el fuerte respaldo hacia Juan Senn termina siendo un impulso positivo o un pesado salvavidas de plomo difícil de cargar en una ciudad que todavía parece no haber cerrado del todo sus heridas políticas recientes.

La otra pregunta es cómo les caerá esta declaración de amor incondicional a Valeria Soltermam y María Paz Caruso, dos dirigentes del riñón de Castellano a quienes el exintendente, ayer, pareció extirpar políticamente sin demasiados miramientos.

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