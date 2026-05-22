Programa internacional para fortalecer la Gestión de residuos orgánicos

El equipo técnico del Instituto para el Desarrollo Sustentable, participó de Recycle Organics, un programa internacional que cuenta con financiamiento de la Coalición del Clima y Aire Limpio de la Naciones Unidas, orientada a promover la gestión sostenible de los residuos orgánicos, impulsando su valorización y reduciendo las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, en particular metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la acción climática a nivel local y global.



La participación de Rafaela se dio en el marco del proyecto de cooperación internacional AR-23-003 "Desarrollo de políticas de recuperación de residuos orgánicos para reducir las emisiones de CH4 y CO2", una propuesta que busca desarrollar herramientas y marcos de acción para el aprovechamiento de subproductos derivados del tratamiento de residuos orgánicos, promoviendo estrategias como el compostaje, la digestión anaeróbica y otras alternativas de valorización.



El director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, Enrique Soffietti, destacó que "si bien la ciudad avanza en la promoción del compostaje domiciliario y en empresas como estrategia para que los residuos orgánicos puedan ser autogestionados en origen, evitando que ingresen al sistema de recolección, resulta igualmente clave contar con herramientas técnicas que permitan gestionar de manera eficiente aquellos residuos que inevitablemente llegan al Complejo Ambiental".



"Resulta fundamental la importancia de fortalecer la planificación, el análisis de costos y la toma de decisiones basadas en información precisa para optimizar el funcionamiento integral del sistema", finalizó.



El resultado final constituye una herramienta estratégica que permitirá comprender con mayor precisión los costos asociados a la gestión integral de residuos en la ciudad y servirá como insumo para futuras discusiones y toma de decisiones vinculadas a la planificación y sostenibilidad del sistema.



Proceso de trabajo

Este programa inició en Chile, y luego se expandió a América Latina y el Caribe y otras regiones del Sur Global. Acompaña a países y municipios en el desarrollo de sistemas de gestión de residuos orgánicos orientados a la mitigación de emisiones de metano. A través de un enfoque integral, RO trabaja en el diseño de marcos regulatorios y políticas habilitantes, la identificación y desarrollo de proyectos, el acceso a financiamiento climático, la implementación de herramientas de análisis y planificación, y el fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas. El programa busca acelerar soluciones de economía circular y valorización de residuos orgánicos que generen beneficios climáticos, ambientales y sociales.



En el caso de Argentina, el proyecto fue solicitado por el Gobierno Nacional a la Coalición del Clima. Contó con varios componentes; uno de ellos es la generación de un marco habilitante que impulse la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con foco en orgánicos.



En este contexto, Rafaela avanzó junto al equipo técnico del programa en un proceso de diagnóstico y análisis de su esquema de gestión, aportando información clave sobre el funcionamiento actual del sistema local, los desafíos existentes y las oportunidades de mejora. A partir de este trabajo colaborativo, se elaboró un modelo de estimación tarifaria para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), junto con una serie de consideraciones técnicas para su implementación local.



La participación en este tipo de iniciativas internacionales ratifica el compromiso de Rafaela con la mejora continua de sus políticas ambientales y con el fortalecimiento de un modelo de gestión basado en la economía circular, la innovación y la acción climática local.