Kicillof cargó contra la quita de subsidios al gas: “La motosierra ahora amenaza las tarifas y la vida cotidiana”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el avance del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que propone recortar los subsidios al gas en las denominadas zonas frías. Durante una actividad en Florencio Varela, el mandatario advirtió que la iniciativa podría tener un fuerte impacto social y pidió al Senado que rechace la media sanción.

Kicillof sostuvo que la medida impulsada por el oficialismo nacional representa “un enorme error” y alertó que pondría en riesgo la capacidad de millones de familias para afrontar el pago de servicios esenciales. Según expresó, la decisión trasladaría aún más presión económica a hogares que ya atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

En ese marco, apuntó directamente contra la administración de Javier Milei y cuestionó el respaldo parlamentario obtenido para avanzar con el ajuste. “La motosierra llegó con apoyo del Congreso”, afirmó, al considerar que el recorte afectará de manera directa las condiciones de vida de gran parte de la población.

El gobernador también planteó objeciones legales sobre algunos puntos del proyecto y deslizó la posibilidad de futuras presentaciones judiciales. “Hay aspectos que incluso podrían ser ilegales”, remarcó, aunque insistió en que el principal problema es el impacto social que tendría la eliminación de beneficios tarifarios en regiones de bajas temperaturas.

Durante su discurso, Kicillof comparó la política energética argentina con las medidas adoptadas por distintos países frente al aumento internacional del precio de la energía y los combustibles, agravado por la tensión bélica en Medio Oriente. En ese sentido, señaló que mientras otros gobiernos implementaron mecanismos de contención para aliviar el bolsillo de la población, en Argentina “se decidió trasladar todos los costos a la gente”.

Además, el mandatario provincial retomó recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció que el margen para seguir profundizando el ajuste fiscal es cada vez menor. Para Kicillof, la sociedad ya no soporta nuevos recortes debido al deterioro del poder adquisitivo, el aumento de tarifas y la pérdida de empleo.

“El problema ya no pasa solamente por pagar servicios o alquileres, sino por acceder a cuestiones básicas”, sostuvo. También alertó sobre el crecimiento de la desocupación y la caída de los salarios, factores que —según dijo— están complicando la vida cotidiana de una gran parte de los argentinos.