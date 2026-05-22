Giro inesperado en la Causa Cuadernos: el encargado del edificio de Cristina Kirchner se retractó y denunció presiones

Un nuevo capítulo sacudió este jueves la investigación judicial conocida como la Causa Cuadernos. Julio Silva, encargado del edificio donde residía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, modificó su versión anterior ante la Justicia y aseguró que nunca vio ingresar bolsos con dinero al departamento de la ex mandataria.

La declaración se produjo durante una audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal N°7, donde se desarrolla el juicio por presuntas irregularidades vinculadas a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Durante su comparecencia, Silva revisó el testimonio que había brindado en 2018, cuando afirmó haber observado entre 2007 y 2010 movimientos frecuentes de bolsos y valijas dentro del edificio. En aquel relato mencionaba al ex secretario privado Daniel Muñoz, señalando que ingresaba con equipaje que supuestamente contenía dinero y que era entregado por funcionarios relacionados con el Ministerio de Planificación.

Sin embargo, ante el tribunal, el encargado se desdijo de esas afirmaciones y sostuvo que los hechos narrados nunca ocurrieron. Incluso reconoció haber mentido en su declaración original, lo que podría derivar ahora en consecuencias judiciales para él por posible falso testimonio y eventual obstrucción de la investigación.

Además de retractarse, Silva denunció haber sufrido presiones al momento de prestar aquella primera declaración. Según relató, durante su paso por el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio y ante el fiscal Carlos Stornelli, se sintió intimidado por comentarios relacionados con sus hijas, situación que interpretó como una forma de coacción para sostener la versión que había presentado ante la Justicia.

La nueva postura del testigo abre un escenario complejo dentro del expediente, ya que tanto el tribunal como los fiscales podrían impulsar una investigación penal en su contra por haber admitido que declaró falsamente años atrás. No obstante, la defensa de Silva argumentará que actuó bajo una fuerte presión externa y que sus dichos anteriores no fueron voluntarios.

La retractación vuelve a poner el foco sobre uno de los casos judiciales más sensibles de los últimos años y suma tensión al desarrollo del juicio oral, que continúa analizando el supuesto entramado de corrupción en torno a la obra pública durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.