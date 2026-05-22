Milei anuncia un cronograma de alivio fiscal: recorte de retenciones para el agro y la industria

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo de su programa económico mediante el anuncio de una serie de reducciones en los derechos de exportación. La medida más inmediata establece que, a partir de junio, las retenciones para el trigo y la cebada descenderán del 7,5% al 5,5%, una decisión que busca devolver rentabilidad a los productores de cereales de invierno en el inicio de la nueva campaña.

El plan oficial no se agota en el corto plazo ni se limita a un solo sector. El mandatario confirmó un esquema de reducción gradual para la soja que comenzará en enero de 2027, con rebajas mensuales de entre el 0,25% y el 0,5%, con la meta de sostener este ritmo hasta 2028. Asimismo, el alivio fiscal se extenderá a la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias, sectores que verán sus alícuotas converger a cero entre julio de este año y junio de 2027. Según el Ejecutivo, el objetivo final es achicar el Estado para "devolverle a los argentinos el dinero que les corresponde" y fomentar la prosperidad a través de la libertad de mercado.

La reacción de las entidades del sector no se hizo esperar. Mientras que la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) celebró la iniciativa, la Sociedad Rural Argentina manifestó su optimismo, aunque mantuvo firme su reclamo histórico de Retenciones Cero. Para la entidad, si bien la baja es un paso en la dirección correcta para recuperar competitividad, estos tributos siguen siendo considerados una distorsión que frena el potencial productivo del país. Por su parte, Milei reconoció que la velocidad de los cambios puede no ser la ideal para el campo, pero destacó que su gestión está eliminando "estorbos" políticos y mejorando el capital de trabajo mediante la devolución del IVA a las inversiones productivas en tres meses.

El impacto fiscal de estas medidas es seguido de cerca por los analistas. Aunque las proyecciones para 2026 estiman un costo cercano a los USD 600 millones en recaudación, el Gobierno apuesta a que la apertura comercial y los nuevos tratados con la Unión Europea y Estados Unidos compensen la balanza mediante un incremento en el volumen de exportaciones. En definitiva, el mensaje presidencial busca cerrar una etapa donde el agro era el "pagador de última instancia" para dar paso a un modelo donde la disciplina fiscal y la desregulación permitan un crecimiento armónico de todos los sectores productivos.