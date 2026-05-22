Nicolás Otamendi aparece en el radar de River para el próximo mercado

El mercado de pases del fútbol argentino podría sumar uno de los movimientos más impactantes del año. Nicolás Otamendi aparece como una de las grandes posibilidades de River Plate para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

El defensor campeón del mundo con la Selección argentina analiza seriamente su regreso al país una vez finalizada su etapa en S.L. Benfica, donde logró consolidarse como referente y capitán durante los últimos años.

Un posible regreso al fútbol argentino

Otamendi, reconocido públicamente por su simpatía por River, podría convertirse en una de las prioridades del entrenador Eduardo Coudet para reforzar la defensa pensando en las competencias locales e internacionales.

Según trascendió en las últimas horas, el zaguero estaría dispuesto a regresar al fútbol argentino para mantenerse en ritmo competitivo de cara a los próximos compromisos con la Selección argentina.

River quiere sumar experiencia y jerarquía

En caso de concretarse la operación, Otamendi se sumaría a un plantel que ya cuenta con varios campeones del mundo surgidos de la “Scaloneta”.

Actualmente, el conjunto de Núñez tiene en su plantel a futbolistas como:

Marcos Acuña

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Franco Armani

La posible llegada de Otamendi elevaría todavía más la experiencia y la jerarquía del equipo para afrontar los objetivos de la temporada.

Por el momento, desde River no realizaron anuncios oficiales, aunque el nombre del defensor ya comenzó a generar ilusión entre los hinchas millonarios.