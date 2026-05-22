El empleo registrado repunta en febrero, pero con menor calidad

El mercado laboral argentino mostró señales de recuperación estadística durante el segundo mes de 2026, alcanzando niveles de ocupación que no se registraban desde el primer semestre del año anterior. Según datos de la consultora LCG, el empleo registrado total sumó 11.600 nuevos puestos en febrero, consolidando un trimestre de variaciones positivas. Sin embargo, detrás de la mejora numérica se esconde una transformación estructural: el crecimiento no fue traccionado por las empresas, sino por el sector público y el trabajo independiente.

El informe destaca que el motor principal de esta suba residió en los monotributistas, quienes aportaron 5.856 puestos, y en el empleo estatal, que sumó otros 5.720 empleos, revirtiendo la caída sufrida en enero. En contraste, el empleo asalariado privado permaneció estancado, con un incremento marginal de apenas 965 puestos. Esta dinámica revela una dependencia crítica del Estado y del cuentapropismo para sostener las estadísticas de formalidad, relegando al sector privado a un rol secundario en la creación de valor.

La comparación interanual permite observar una tendencia preocupante hacia la precarización laboral. Mientras el sistema perdió 100.000 asalariados privados tradicionales en los últimos doce meses, el régimen de monotributo incorporó a 90.000 personas. Los analistas advierten que este fenómeno representa una migración hacia modalidades de menor calidad, dado que el trabajo independiente suele ofrecer menor estabilidad, protección social y beneficios que un empleo en relación de dependencia.

Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta todas sus fichas a la reglamentación de la reciente reforma laboral para dinamizar el sector privado. Entre los ejes centrales de la ley, el funcionario destaca la reducción drástica de los aportes patronales, que bajaron del 18% al 2% por un plazo de 48 meses a través del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El Gobierno confía en que este beneficio, sumado a la eliminación de las multas que alimentaban la "industria del juicio", incentive a los empresarios a contratar personal bajo esquemas formales.

No obstante, la implementación efectiva de estos cambios aún enfrenta demoras burocráticas, especialmente en la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Para el Palacio de Hacienda, este nuevo instrumento será clave para que las compañías generen reservas propias para indemnizaciones, aportando previsibilidad sobre los costos de desvinculación. Por ahora, el mercado laboral resiste apoyado en el gasto público y el monotributo, a la espera de que los incentivos fiscales logren finalmente despertar la inversión privada.