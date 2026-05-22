El fin de una era: seis candidatos pujan por los restos de SanCor tras su quiebra

La histórica cooperativa láctea SanCor, símbolo de la producción argentina durante décadas, ha ingresado en su etapa definitiva tras la declaración de su quiebra por parte de la Justicia rafaelina. Con un pasivo que escala a los 120 millones de dólares, el proceso de liquidación ha despertado el interés de seis oferentes que buscan adquirir la totalidad de los activos de la firma, bajo una premisa judicial clara: la venta deberá realizarse como una unidad integral para garantizar la continuidad operativa.

El juez Marcelo Gelcich, titular del juzgado a cargo del proceso, lideró recientemente el primer encuentro oficial con los potenciales compradores. Entre los interesados destacan pesos pesados de la industria láctea como Savencia (dueña de Milkaut), Adecoagro (Las Tres Niñas) y Punta del Agua, además de las firmas Elcor y La Tarantela. A este grupo se suma el empresario de medios Gustavo Scaglione, quien evalúa presentar una propuesta con respaldo de socios internacionales. El objetivo primordial de la sindicatura es hallar una salida que logre satisfacer a los acreedores y mitigar el impacto social que significaría el cese total de actividades.

La debacle de la cooperativa se precipitó tras el fracaso de su concurso preventivo iniciado en 2025. El magistrado definió la situación como una insolvencia irreversible, señalando deudas impositivas, previsionales y una alarmante mora salarial que supera los 12.700 millones de pesos. A pesar de este cuadro financiero terminal, la Justicia autorizó la continuidad de la explotación para proteger los puestos de trabajo de los 914 empleados directos que aún dependen de la compañía, evitando así un perjuicio mayor para los proveedores y el entramado productivo de la región.

Actualmente, el gigante lácteo es una sombra de lo que fue. De procesar 3 millones de litros de leche diarios, su producción se desplomó a apenas 500.000 litros, operando con seis plantas industriales que funcionan muy por debajo de su capacidad instalada. Mientras centros como Sunchales y San Guillermo presentan niveles de ociosidad críticos o parálisis total, solo las unidades de Devoto y La Carlota muestran cierta actividad, aunque siguen siendo deficitarias. La venta de activos bajo supervisión judicial aparece hoy como la única esperanza para que la marca SanCor sobreviva, ya no como cooperativa, sino bajo una nueva administración privada que logre sanear una estructura asfixiada por años de mala gestión y deudas millonarias.