Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing Club quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 2-2 frente a Caracas Fútbol Club en el Cilindro de Avellaneda. La Academia necesitaba ganar para seguir con vida, pero terminó pagando caro una noche llena de errores y desconcentraciones.

El encuentro comenzó de la peor manera para el equipo de Gustavo Costas. Antes del primer minuto de juego, Caracas golpeó con un rápido ataque que terminó en gol en contra de Gabriel Rojas, dejando en silencio al estadio.

Sin embargo, Racing reaccionó rápido y encontró el empate apenas unos minutos después gracias a Gastón Martirena, que aprovechó una desatención defensiva para volver a meter al equipo en partido.

Con el correr de los minutos, la Academia tomó el control del juego y consiguió dar vuelta el resultado a través de un penal sancionado tras revisión del VAR. Adrián “Maravilla” Martínez se hizo cargo de la ejecución y marcó el 2-1 con un potente remate.

El delantero volvió a ser una de las figuras del equipo y alcanzó una nueva marca goleadora con la camiseta de Racing.

Cuando parecía que el triunfo estaba encaminado, llegó la jugada que terminó cambiando la historia del partido y del grupo. A falta de quince minutos para el final, Matías Tagliamonte falló en una salida y Caracas encontró el empate en una acción insólita que dejó a Racing sin respuestas.

El conjunto de Avellaneda tuvo una última chance clarísima para quedarse con la victoria, pero volvió a fallar en la definición y terminó sellando una eliminación inesperada en la Copa Sudamericana.

Con este resultado, Racing se quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda y cerrará su participación internacional únicamente para completar el calendario del Grupo E.