Cristiano Ronaldo rompió su maleficio con Al Nassr

Al Nassr FC se consagró campeón de la Saudi Pro League tras derrotar 4-1 a Damac FC en la última fecha del campeonato. El equipo de Riad necesitaba ganar para sostener la ventaja sobre Al Hilal SFC y terminó celebrando un título muy esperado.

La gran figura de la jornada volvió a ser Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años marcó un doblete decisivo para encaminar la victoria y levantar su primer campeonato de liga desde su llegada al fútbol árabe.

El delantero portugués apareció en el momento más importante del partido. Primero convirtió un espectacular gol de tiro libre en el segundo tiempo y luego amplió la ventaja con una definición dentro del área para sellar la consagración de Al Nassr.

Cristiano rompió así una sequía de títulos de liga que arrastraba desde su última consagración con Juventus FC en 2020. Apenas terminó el encuentro, las cámaras lo mostraron visiblemente emocionado y hasta dejó escapar algunas lágrimas durante los festejos.

Además del título, el portugués sigue agrandando sus impresionantes estadísticas personales. Con los dos goles convertidos frente a Damac, alcanzó los 973 tantos oficiales en su carrera profesional y quedó cada vez más cerca de la histórica marca de los 1000 goles.

El capitán de la selección de Portugal llegará así con confianza renovada a una nueva Copa del Mundo, la sexta de su carrera, mientras continúa sumando capítulos a una trayectoria legendaria en el fútbol mundial.