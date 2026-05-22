Milei anunció una fuerte baja de retenciones y prometió eliminarlas para sectores industriales

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El presidente Javier Milei confirmó este jueves una reducción en los derechos de exportación para distintos sectores del agro y la industria, en una medida que busca aliviar la carga tributaria sobre la producción y estimular las exportaciones.

El anuncio fue realizado durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario detalló que desde junio disminuirán las retenciones aplicadas al trigo y la cebada, mientras que la soja tendrá un esquema de reducción gradual a partir de 2027.

Según explicó Milei, las alícuotas para el trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5%, una medida que impactará de lleno en la próxima campaña agrícola de invierno. Ambos cultivos atraviesan actualmente el período clave de siembra y el sector venía reclamando alivio fiscal ante el incremento de costos provocado por la suba internacional de combustibles y fertilizantes.

En relación con la soja, el Gobierno prevé una reducción escalonada desde enero de 2027. El esquema contempla bajas mensuales de entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales, dependiendo del comportamiento de la recaudación tributaria.

“Vamos a seguir bajando retenciones y reduciendo el gasto público para devolverle a los argentinos el dinero que les corresponde”, sostuvo el jefe de Estado durante su discurso. Además, vinculó la continuidad del plan con una eventual reelección en 2027: “La reducción continuará hasta 2028 si somos reelegidos”, afirmó.

Actualmente, el complejo sojero tributa un 24% en el caso del poroto y 22,5% para el aceite y la harina, por lo que el anuncio fue seguido de cerca por productores y exportadores.

La decisión llega pocos días después de que la Bolsa de Cereales proyectara una caída del 3% en la superficie sembrada de soja para la campaña 2026/2027, con una estimación de 6,5 millones de hectáreas.

Además del sector agropecuario, el Gobierno también adelantó beneficios para ramas industriales. Milei anunció que entre julio de 2026 y junio de 2027 se avanzará hacia la eliminación total de las retenciones para la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria.

En el caso de los automóviles exportados, por ejemplo, hoy tributan un 4,5% de derechos de exportación. La intención oficial es llevar esas alícuotas a cero de manera progresiva.

El nuevo esquema será oficializado en los próximos días mediante un decreto que publicará el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial.

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