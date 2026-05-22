Marcelo Bielsa le puso fecha de vencimiento a su ciclo en Uruguay

Marcelo Bielsa confirmó que dejará de ser el entrenador de la selección de Uruguay una vez finalizado el Mundial 2026. El anuncio del técnico rosarino se produjo durante una actividad oficial organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol y puso fin a las especulaciones sobre su continuidad.

Con su estilo habitual, Bielsa fue directo al hablar sobre el cierre de su ciclo al frente de la Celeste. “Nuestro trabajo termina con la Copa del Mundo”, expresó el entrenador, dejando en claro que no continuará después de la competencia.

El ex DT de las selecciones de Argentina y Chile explicó que toda la preparación del plantel uruguayo está enfocada exclusivamente en llegar de la mejor manera al Mundial y competir al máximo nivel.

Además, Bielsa reconoció la importancia que tiene esta experiencia en la etapa final de su carrera como entrenador. “Es un privilegio enorme poder participar de una Copa del Mundo”, aseguró durante el evento, donde también se mostró agradecido con el fútbol uruguayo.

“Siempre voy a agradecerle a Uruguay la posibilidad de vivir esta experiencia”, agregó el técnico, que asumió el cargo en 2023 y logró renovar las expectativas alrededor del seleccionado charrúa.

Si bien desde la AUF existieron conversaciones informales para extender el proyecto pensando en el Mundial 2030, ambas partes coincidieron en que el foco actual debe estar puesto únicamente en la clasificación y el rendimiento en la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, el ciclo de Bielsa en Uruguay ya tiene fecha de finalización y el entrenador afrontará el Mundial 2026 como su último gran desafío internacional.