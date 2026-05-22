Horarios y cronograma para ver a Franco Colapinto en el GP de Canadá

Formula One vuelve este fin de semana con una nueva fecha del calendario y todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que afrontará el Gran Premio de Canadá tras varias semanas sin actividad oficial.

Luego de su destacada actuación en Miami, el piloto argentino buscará seguir sumando experiencia y protagonismo en el histórico Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, uno de los trazados más desafiantes del campeonato.

La pista canadiense se caracteriza por sus largas rectas, frenajes exigentes y curvas rápidas, además del famoso “Muro de los Campeones”, una zona que suele castigar cualquier error de los pilotos.

Será una prueba importante tanto para Colapinto como para BWT Alpine F1 Team, que intentan consolidar el crecimiento mostrado en las últimas carreras. El argentino compartirá nuevamente equipo con el francés Pierre Gasly.

Además, el GP de Canadá tendrá formato Sprint, lo que reducirá el tiempo de práctica y aumentará la intensidad desde el inicio del fin de semana.

Cronograma del GP de Canadá para Argentina

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 13:30

Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad de la Fórmula 1 a través de Fox Sports y también mediante la plataforma Disney+, que transmitirá en vivo cada sesión del fin de semana.