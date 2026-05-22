Triunfazo de Mariano Navone en el ATP 250 de Ginebra

Mariano Navone continúa atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Ginebra tras vencer con autoridad al español Jaume Munar por 6-2 y 6-2.

El tenista argentino mostró un nivel muy sólido durante todo el encuentro y dominó el partido desde el comienzo gracias a la efectividad de su saque y a la intensidad de su juego desde el fondo de la cancha.

Navone, de 25 años, venía de dejar en el camino al británico Cameron Norrie y volvió a responder con una actuación convincente para seguir avanzando en el certamen suizo.

Munar, ubicado entre los mejores del ranking ATP y reciente vencedor del argentino Francisco Comesaña, nunca logró encontrarle la vuelta al partido y sufrió la regularidad del bonaerense.

Con esta victoria, Navone alcanzó su triunfo número 50 en el circuito ATP y se metió en su segunda semifinal de la temporada 2026, un año en el que ya logró conquistar el título en Bucarest.

Además, la gran actuación en Ginebra le permitirá seguir escalando posiciones en el ranking mundial y consolidarse dentro del grupo de los mejores 40 tenistas del circuito profesional.