Sorteo definido en Roland Garros: los rivales de los argentinos en primera ronda

Roland Garros 2026 ya tiene definido el cuadro principal y los tenistas argentinos conocieron a sus rivales para el inicio del segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará el próximo 24 de mayo en París.

Uno de los focos estará puesto en Francisco Cerúndolo, actual campeón del Argentina Open, quien debutará ante el neerlandés Botic van de Zandschulp en busca de mejorar su actuación del año pasado sobre el polvo de ladrillo parisino.

Otro de los argentinos que llega en gran nivel es Mariano Navone, reciente campeón en Bucarest, que tendrá su estreno frente al estadounidense Jenson Brooksby.

El sorteo también dejó un duelo asegurado entre compatriotas en la primera ronda: Román Burruchaga se enfrentará a Sebastián Báez en uno de los cruces más atractivos para la delegación argentina.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo arrancará su camino ante el británico Jacob Fearnley. En caso de avanzar, podría cruzarse en segunda ronda con el italiano Jannik Sinner.

Además, Francisco Comesaña tendrá un debut exigente frente al estadounidense Ethan Quinn, mientras que Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti todavía esperan rivales provenientes de la clasificación. También estará presente Facundo Díaz Acosta, quien ya aseguró su lugar en el cuadro principal.

En la rama femenina, la principal representante argentina será Solana Sierra. La marplatense tendrá un estreno complicado ante la británica Emma Raducanu, ex campeona del US Open y ex top 10 del ranking mundial.