La advertencia de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Canadá

Canadian Grand Prix 2026 representa un nuevo desafío para Franco Colapinto, que llega a Montreal con un panorama mucho más alentador dentro de Alpine tras el positivo rendimiento mostrado en Miami.

Luego de sumar puntos con ambos autos en la última carrera, el ambiente dentro de la escudería francesa cambió notablemente y el piloto argentino destacó el crecimiento del equipo durante la previa en el circuito Gilles Villeneuve.

“Todos sentimos alivio por las mejoras que hicimos y por lo fuertes que fuimos en Miami. Fuimos competitivos durante todo el fin de semana y eso demuestra que el trabajo está dando resultados”, expresó Colapinto.

El joven de 22 años remarcó que Alpine comenzó a entender mejor el comportamiento del monoplaza y aseguró que las últimas actualizaciones permitieron encontrar una dirección más clara para el desarrollo del auto.

“Estamos enfocándonos en las áreas correctas. Veníamos buscando respuestas desde hace varias carreras y ahora sentimos que vamos por el camino adecuado”, explicó.

Además, el argentino valoró especialmente el hecho de volver a competir en un circuito que ya conoce, algo que considera clave para seguir creciendo en la categoría.

“Es el primer circuito del año donde ya corrí antes. A partir de ahora todos serán trazados conocidos y eso me da mucha más confianza”, sostuvo.

Dentro del paddock, Alpine empieza a posicionarse como uno de los equipos más sólidos de la zona media, detrás de las principales potencias de la Fórmula 1. Sin embargo, Colapinto dejó en claro que el equipo no puede relajarse.

“Cada fin de semana aparecen nuevas mejoras de otros equipos y todo cambia muy rápido. No podemos conformarnos con lo que hicimos en Miami”, explicó.

El piloto argentino también señaló que todavía existen aspectos del auto que necesitan evolucionar, principalmente en curvas rápidas, aunque destacó avances importantes respecto a las primeras fechas de la temporada.

“Las curvas de alta velocidad siguen siendo nuestro punto más débil, pero mejoramos bastante en las últimas carreras y vamos en la dirección correcta”, analizó.

Por último, Colapinto se mostró optimista con las características del trazado canadiense y con las nuevas piezas que Alpine implementará durante el fin de semana.

“Canadá tiene muchas curvas lentas y cambios de dirección, algo que debería favorecer a nuestro auto. Además, trajimos nuevas mejoras, así que tenemos expectativas positivas”, cerró.

El cronograma del Gran Premio de Canadá comenzará este viernes con las prácticas libres y la clasificación sprint, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 17:00 de Argentina.