Wanda Nara quedó en el centro de las críticas tras una salida al teatro: “Huyó para evitar preguntas”

Luego de consagrarse con el Martín Fierro a mejor conductora de la televisión argentina, Wanda Nara volvió a quedar envuelta en la polémica por una actitud que no pasó desapercibida durante una salida teatral en Buenos Aires.

La mediática asistió este miércoles junto a una de sus hijas a la función de prensa de Hairspray en el Teatro Coliseo, espectáculo en el que participa su amigo Damián Betular. Sin embargo, su comportamiento generó fuertes repercusiones en redes sociales.

Según trascendió, Wanda ingresó a la sala una vez que todos los invitados ya estaban ubicados en sus asientos y evitó permanecer en el lugar al finalizar la obra. Apenas comenzaron los aplausos finales, abandonó rápidamente el teatro sin hacer declaraciones ante la prensa presente.

El gesto despertó una ola de comentarios críticos en plataformas como Instagram y X, donde numerosos usuarios interpretaron que la empresaria intentó esquivar preguntas vinculadas a su situación sentimental y a los rumores que la relacionan con Martín Migueles, además de evitar referencias a su conflictiva relación con Mauro Icardi.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de cuestionamientos hacia la conductora. “Está nerviosa”, “Siempre hace papelones”, “Qué falta de respeto irse en ese momento” y “Ni Mirtha se comporta así”, fueron algunas de las frases que circularon entre los usuarios.

Otros comentarios apuntaron directamente a la manera en que abandonó el evento, señalando que se retiró mientras el elenco aún recibía el reconocimiento del público sobre el escenario. Para muchos internautas, la situación fue considerada una falta de consideración hacia los artistas de la obra.

Pese a las críticas, Wanda continúa siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo argentino y cada una de sus apariciones públicas suele generar repercusión inmediata tanto en los medios como en las redes sociales.