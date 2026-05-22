El viaje del Cuti Romero para ver a Belgrano en la final generó revuelo

Cristian Romero volvió a demostrar públicamente su fanatismo por Belgrano y estará presente en el estadio Mario Alberto Kempes para acompañar al Pirata en la final del Torneo Apertura frente a River Plate. Sin embargo, su viaje a Córdoba desató una fuerte polémica en Inglaterra, donde cuestionaron que no permanezca junto al plantel del Tottenham Hotspur en plena lucha por evitar el descenso en la Premier League.

El defensor argentino, que atraviesa la recuperación de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha, se mostró en el predio de Belgrano vestido con ropa de la Selección argentina. Allí se fotografió con hinchas y también con el presidente del club, Luis Fabián Artime. Más tarde, el Pirata compartió un video del campeón del mundo acompañado por una frase que rápidamente se viralizó: “Belgrano es sentido de pertenencia”.

Mientras tanto, el Tottenham se juega una parada decisiva este domingo frente al Everton. El conjunto londinense necesita ganar para asegurarse la permanencia en la Premier League, o bien esperar una ayuda del resultado entre West Ham United y Leeds United.

La decisión de Romero no cayó nada bien en algunos sectores de la prensa británica. El periodista Paul Hawksbee fue uno de los más duros al aire de Talksport: “Va a ver al club del que es hincha en lugar de estar con un equipo amenazado con el descenso. Siempre pensé que Romero estaba solo de paso y que Tottenham era una distracción para Argentina”, disparó.

En contrapartida, el reconocido periodista Tim Vickery salió en defensa del argentino y remarcó el vínculo emocional que mantiene con Belgrano. “Es el club donde comenzó su carrera y nunca salió campeón del fútbol argentino. Para ellos esto es histórico”, argumentó.

Además, el diario británico The Sun también se hizo eco de la situación y vinculó el futuro del defensor con posibles cambios dentro del Tottenham una vez terminada la temporada.